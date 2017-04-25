Таможенные пункты на границе Казахстана и Кыргызстана модернизируют

В Кордайском районе Жамбылской области на встрече казахстанских и кыргызстанских депутатов обсуждалась необходимость модернизации приграничных контрольно-пропускных пунктов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

- По территории Жамбылской области проходит 716 км Государственной границы с Кыргызской Республикой, - сказал аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев. - Основные экономические, социальные связи между двумя государствами осуществляются через семь пунктов пропуска. Это КПП «Кордай», «Сортобе», «Аухатты», «Карасу» в Кордайском районе, «Сыпатай батыр» в Меркенском районе, «Айша-биби» в Жамбылском районе, «Мерке - железнодорожное» в Рыскуловском районе. В 2010 году были закрыты пункты пропуска «Аксу», «Жайыл», «Бесагаш» и «Алатау».

Также было отмечено, что для развития приграничного сотрудничества ежегодно между акиматом Жамбылской области и представителями правительства Кыргызской Республики заключаются меморандумы, тем не менее, имеется ряд проблемных вопросов.

- В 2001 году при делимитации линии Государственной границы между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой на территории соседней страны остался ряд водохозяйственных объектов. В Жамбылском районе Жамбылской области это канал «Райс» (2,4 км), канал «Кож» (6,8 км), в Кордайском районе - канал «Колос», 6 километров которого находится в Кыргызстане, а 9 - на территории Казахстана. Это создало проблемы при их обслуживании для бесперебойной подачи поливной воды. Многочисленные встречи, проведенные на разных уровнях, по вопросам обмена равноценными земельными участками не дали результатов, - подчеркнул аким области.

Глава жамбылского региона, проинформировал, что существующая инфраструктура контрольно-пропускного пункта «Кордай» рассчитана на пропуск в сутки до 10 тысяч человек и 500 - 600 транспортных средств.

«В реальности здесь Государственную границу пересекают в среднем до 25 тысяч человек и до двух тысяч транспортных средств, а в пик курортного сезона поток увеличивается до 37 тысяч человек и до 2,5 тысячи единиц транспорта. Работы по модернизации КПП «Кордай» с нашей стороны начнутся в этом году», - пообещал Карим Кокрекбаев.

Новый модернизированный пункт пропуска «Кордай» расположится на площади в 3,7 га, сметная стоимость объекта составляет 2,1 млрд. тенге, продолжительность строительства - 6 месяцев. Ожидается, что при завершении работ пропускная способность пункта увеличится до 25 тысяч человек - в 2,5 раза.

Кроме того, будет проведен средний ремонт 65,5 км дорог местного значения, в том числе 45 км дороги областного значения Карасу - Масанчи - Сортобе и 20,5 км дороги районного значения Сортобе - Аухатты - Кызылсай, где находятся другие пункты пропуска.

«Что касается пункта «Карасу», - продолжил аким Жамбылской области, - то в 80-е годы при строительстве моста через данный пункт из предусмотренных проектом четырех полос были завершены и введены в эксплуатацию лишь две полосы. У незавершенной второй части моста протяженностью 33,6 метра возведена бетонная конструкция двух пролетов. В связи со значительно возросшим потоком транспортных средств необходимо завершить строительство данного моста стоимостью 230 млн. тенге с обоюдным финансированием».

«Прежде всего, мы должны решать вопросы для людей, - отметила глава Комитета Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева. - Чтобы туристические потоки нигде не встречали препятствий, чтобы люди могли свободно перемещаться, чтобы для этого были созданы все условия. И чтобы граждане Казахстана и Кыргызской Республики, переезжая границу, даже не чувствовали, что там где-то был пункт пропуска. И к этому мы должны идти. Для этого мы должны подписать соглашение о режиме казахстанско-кыргызстанской границы. Это главный документ, который в последующем предопределит все остальные решения».

Участниками обсуждений в Кордае стали депутаты Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, во главе с его председателем Аскарбеком Шадиевым, и члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан.

В ходе встречи обсуждался широкий круг актуальных для двух стран вопросов - вододеление по трансграничным рекам, обеспечение жамбылских аграриев поливной водой, налаживание торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами двух стран, таможенные проблемы, ветеринарный и фитосанитарный контроль.