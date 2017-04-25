В Казахстане сокращены сроки выдачи справки о несудимости с апостилем

С сегодняшнего дня сроки предоставления справки о наличии либо отсутствии судимости с апостилем для казахстанцев сокращены с 22 до 8 рабочих дней.

Композитная услуга запущена госкорпорацией «Правительство для граждан» совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры РК, сообщает сообщает Zakon.kz





По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова пилотный проект запущен для удобства услугополучателей, которым необходима апостилированная справка о несудимости для выезда за рубеж. «Раньше гражданину для получения апостилированной справки об отсутствии или наличии судимости нужно было обращаться в ЦОН дважды. Сначала за справкой о несудимости, которую приходилось ждать 5 рабочих дней, а затем - за самим апостилем, срок изготовления которого составлял 17 календарных дней. Суммарно это занимало более 22 рабочих дней. Сейчас гражданин подает одно заявление на получение справки о несудимости с проставленным штампом, апостилем, а срок оказания услуги сокращен до восьми рабочих дней», - рассказал Оспанов.





Для получения композитной услуги гражданину необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность (либо нотариально заверенную доверенность – при предоставлении интересов клиента третьим лицом), квитанцию об оплате госпошлины, а также заполнить заявление в ЦОНе.





Результатом госуслуги является справка о наличии либо отсутствии судимости в бумажной форме с проставленным штампом апостиль в соответствии с международными требованиями.



