Молния попала в китайского телеведущего во время прямого эфира

Молния попала в ведущего одного из китайских телеканалов во время прямого эфира на улице

Сообщается, что инцидент произошел в прямом эфире телеканала Dalian TV, когда ведущий Лу Сяодун стоял на улице и рассказывал прогноз погоды. В этот момент в городе была гроза.





На видео, которое опубликовало на своем канале в Youtube газета "Жэньминь жибао", видна яркая вспышка в момент эфира, после чего диктор закричал и бросил зонт, в который, предположительно, попала молния.





"Моя рука онемела, я видел желтые искры как от электричества на своей руке и рукояти зонта", — приводит слова ведущего South China Morning Post. При этом он отметил, что при просмотре на записи не видно искр, так как разряд был, вероятно, не сильный.