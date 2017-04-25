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Молния попала в китайского телеведущего во время прямого эфира

25 апреля 2017, 11:04

Ведущий Лу Сяодун стоял на улице и рассказывал прогноз погоды.

Молния попала в ведущего одного из китайских телеканалов во время прямого эфира на улице, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

Сообщается, что инцидент произошел в прямом эфире телеканала Dalian TV, когда ведущий Лу Сяодун стоял на улице и рассказывал прогноз погоды. В этот момент в городе была гроза.

На видео, которое опубликовало на своем канале в Youtube газета "Жэньминь жибао", видна яркая вспышка в момент эфира, после чего диктор закричал и бросил зонт, в который, предположительно, попала молния.

"Моя рука онемела, я видел желтые искры как от электричества на своей руке и рукояти зонта", — приводит слова ведущего South China Morning Post. При этом он отметил, что при просмотре на записи не видно искр, так как разряд был, вероятно, не сильный.

Фото: Вести.ru



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