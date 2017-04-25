Порядка 20% населения в РК владеют казахским, русским и английским языками

Уровень казахизации превысил 82%, казахскоязычный контент электронных СМИ увеличился на 13% в 2016 году

За годы независимости доля казахскоязычного населения выросла с 37% в 1991 году до 76,3% в 2015 году, составив на конец 2016 года уже 82,3%. Одновременно растет число изучающих язык - плюс 22,3% к 2015 году. Что касается русскоязычного населения, то доля их сократилась на 0,6% к 2015 году, составив 89,4%.

Согласно госпрограмме развития и функционирования языков, ожидается, что к 2025 году преобладать в стране будет знание казахского языка: 95% населения будут свободно говорить на казахском языке, 90% на русском.

Статус государственного языка укрепляется в системе образования. Доля выпускников школ, владеющих казахским языком, увеличилась с 68% до 70% за 2016 год. На сегодняшний день в стране 3,8 тысяч школ с казахским языком обучения, что составляет 53% от общего количества, в 2015 году - 51%, в 1991 году - 32%.

За 2016 год доля казахскоязычного контента в электронных СМИ возросла на 12,7%, составив 84%. Доля исключительно русского контента (СМИ) сократилась на 10,8% и составила 16% на конец года. Однако доля электронных СМИ в общей структуре составляет лишь 16%. Остальная часть приходится на печатные СМИ, где доля казахскоязычного контента составляет более 50%.

На конец 2016 года в стране зарегистрировано 2,9 тысяч средств массовой информации (+11% к 2015 году), из которых 23% - государственные. В государственных СМИ 71% информационных потоков - на казахском языке, еще годом ранее показатель оценивался на уровне 60%. Однако, согласно проведенному Министерством культуры и спорта РК опросу, пользователи считают государственные СМИ на казахском языке малопривлекательными и часто неактуальными, а также существует много неинформативных и несодержательных сайтов.

Казахстанцы активно осваивают английский язык, под влиянием процессов глобализации. Если в 1991 году доля населения, владеющего английским языком, составляла лишь 2%, к 2012 году она увеличилась до 11,6%, а сегодня их доля составляет уже 23,7%.

На этом фоне процент трехъязычного населения страны увеличивается - с 16% в 2015 году до 20% на конец 2016 года. Напомним, что с 2016 года принцип трехъязычия был внедрен в систему образования РК.