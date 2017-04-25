В США намерены сократить финансовую помощь Украине
25 апреля 2017, 11:09
Изначально запланированная финансовая поддержка Киеву в сумме 570 миллионов долларов урезана до 177 миллионов.
США намерены сократить финансовую помощь Украине на 68,8 процента, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Foreign Policy.
Американская администрация обнародовала проект бюджета на 2018 года в марте. Тогда сообщалось, что в нем предусмотрено уменьшение помощи развивающимся странам на треть, однако деталей не приводилось. Теперь же изданию стало известно, что изначально запланированная финансовая поддержка Киеву в сумме 570 миллионов долларов урезана до 177 миллионов.
В 15-страничном бюджетном документе Госдепартамента объясняется, что реструктуризация подразумевает переливание средств из программы помощи на развитие в проект, тесно связанный с задачами национальной безопасности.
11 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Марка Эро сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег, почему американских избирателей должен заботить конфликт на Украине. Позднее исполняющий обязанности официального представителя Госдепа США Марк Тонер отказался подтвердить, что Тиллерсон усомнился в необходимости поддерживать Киев. По словам Тонера, он не имеет понятия, о чем говорил Эйро. «Наша позиция не изменилась, мы по-прежнему твердо поддерживаем украинское правительство и минский процесс», — подчеркнул он.
Фото: ria.ru
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