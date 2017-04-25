О дифференциации доходов населения в Республике Казахстан за 2016 год

По данным обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в 2016 году составила 2,6%, сократившись за пять лет в 1,5 раза. Вместе с тем, сохраняется значительная дифференциация доходов в городской и сельской местности. Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 1,3%, а в сельской местности - 4,4%. Уровень бедности в сельской местности превысил уровень городской в 3,4 раза.

Рассматривая уровень бедности в разрезе регионов, следует отметить, что наиболее высокие значения в 2016 году зарегистрированы в Южно-Казахстанской (5,1%), Северо-Казахстанской (3,4%) областях, наименьшие отмечаются в городах Астана (0,7%) и Алматы (0,8%).

В региональном разрезе по дифференциации доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, по типу местности можно отметить, что наиболее высокие значения уровня бедности наблюдались в сельской местности Южно-Казахстанской (7,5%), Атырауской (5,8%) и Карагандинской (4,9%) областей.

Для оценки дифференциации в распределении доходов используются также данные по10-процентным (децильным) группам населения, которые показывают долю доходов каждой из 10-ти процентных групп населения к общему объему доходов.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом удельный вес доходов 1-ой децильной группы населения остался неизменным, со 2-го по 6-ой - увеличился, а с 7-ой по 10-ую группу - уменьшился. Это говорит о сглаживании дифференциации по доходам населения, так, индекс Джини в 2016 году составил 0,278 (в 2012 году - 0,284).

Доля доходов населения по 10-процентным (децильным) группам в 2012-2016 годах в процентах к общему доходу 2012 2013 2014 2015 2016 1 дециль 4,00 4,09 4,09 4,15 4,15 2 дециль 5,18 5,32 5,33 5,33 5,35 3 дециль 6,06 6,19 6,18 6,19 6,21 4 дециль 6,99 7,09 7,05 7,03 7,05 5 дециль 7,95 8,05 8,01 7,96 7,97 6 дециль 9,05 9,11 9,08 9,00 9,02 7 дециль 10,39 10,43 10,36 10,30 10,29 8 дециль 12,16 12,10 12,05 12,03 11,99 9 дециль 14,90 14,67 14,68 14,68 14,65 10 дециль 23,32 22,95 23,17 23,33 23,32

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности) - отношение численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения.