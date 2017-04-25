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О дифференциации доходов населения в Республике Казахстан за 2016 год

 

По данным обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в 2016 году составила 2,6%, сократившись за пять лет в 1,5 раза. Вместе с тем, сохраняется значительная дифференциация доходов в городской и сельской местности. Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 1,3%, а в сельской местности - 4,4%. Уровень бедности в сельской местности превысил уровень городской в 3,4 раза.

 

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Рассматривая уровень бедности в разрезе регионов, следует отметить, что наиболее высокие значения в 2016 году зарегистрированы в Южно-Казахстанской (5,1%), Северо-Казахстанской (3,4%) областях, наименьшие отмечаются в городах Астана (0,7%) и Алматы (0,8%).

 

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В региональном разрезе по дифференциации доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, по типу местности можно отметить, что наиболее высокие значения уровня бедности наблюдались в сельской местности Южно-Казахстанской (7,5%), Атырауской (5,8%) и Карагандинской (4,9%) областей.

 

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Для оценки дифференциации в распределении доходов используются также данные по10-процентным (децильным) группам населения, которые показывают долю доходов каждой из 10-ти процентных групп населения к общему объему доходов.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом удельный вес доходов 1-ой децильной группы населения остался неизменным, со 2-го по 6-ой - увеличился, а с 7-ой по 10-ую группу - уменьшился. Это говорит о сглаживании дифференциации по доходам населения, так, индекс Джини в 2016 году составил 0,278 (в 2012 году - 0,284).

 

Доля доходов населения

по 10-процентным (децильным) группам в 2012-2016 годах

в процентах к общему доходу

 

2012

2013

2014

2015

2016

1 дециль

4,00

4,09

4,09

4,15

4,15

2 дециль

5,18

5,32

5,33

5,33

5,35

3 дециль

6,06

6,19

6,18

6,19

6,21

4 дециль

6,99

7,09

7,05

7,03

7,05

5 дециль

7,95

8,05

8,01

7,96

7,97

6 дециль

9,05

9,11

9,08

9,00

9,02

7 дециль

10,39

10,43

10,36

10,30

10,29

8 дециль

12,16

12,10

12,05

12,03

11,99

9 дециль

14,90

14,67

14,68

14,68

14,65

10 дециль

23,32

22,95

23,17

23,33

23,32

 

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности) - отношение численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения.

 

25 апреля 2017, 11:06
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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