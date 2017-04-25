О дифференциации доходов населения в Республике Казахстан за 2016 год
По данным обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в 2016 году составила 2,6%, сократившись за пять лет в 1,5 раза. Вместе с тем, сохраняется значительная дифференциация доходов в городской и сельской местности. Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 1,3%, а в сельской местности - 4,4%. Уровень бедности в сельской местности превысил уровень городской в 3,4 раза.
Рассматривая уровень бедности в разрезе регионов, следует отметить, что наиболее высокие значения в 2016 году зарегистрированы в Южно-Казахстанской (5,1%), Северо-Казахстанской (3,4%) областях, наименьшие отмечаются в городах Астана (0,7%) и Алматы (0,8%).
В региональном разрезе по дифференциации доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, по типу местности можно отметить, что наиболее высокие значения уровня бедности наблюдались в сельской местности Южно-Казахстанской (7,5%), Атырауской (5,8%) и Карагандинской (4,9%) областей.
Для оценки дифференциации в распределении доходов используются также данные по10-процентным (децильным) группам населения, которые показывают долю доходов каждой из 10-ти процентных групп населения к общему объему доходов.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом удельный вес доходов 1-ой децильной группы населения остался неизменным, со 2-го по 6-ой - увеличился, а с 7-ой по 10-ую группу - уменьшился. Это говорит о сглаживании дифференциации по доходам населения, так, индекс Джини в 2016 году составил 0,278 (в 2012 году - 0,284).
|
Доля доходов населения
по 10-процентным (децильным) группам в 2012-2016 годах
в процентах к общему доходу
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
1 дециль
|
4,00
|
4,09
|
4,09
|
4,15
|
4,15
|
2 дециль
|
5,18
|
5,32
|
5,33
|
5,33
|
5,35
|
3 дециль
|
6,06
|
6,19
|
6,18
|
6,19
|
6,21
|
4 дециль
|
6,99
|
7,09
|
7,05
|
7,03
|
7,05
|
5 дециль
|
7,95
|
8,05
|
8,01
|
7,96
|
7,97
|
6 дециль
|
9,05
|
9,11
|
9,08
|
9,00
|
9,02
|
7 дециль
|
10,39
|
10,43
|
10,36
|
10,30
|
10,29
|
8 дециль
|
12,16
|
12,10
|
12,05
|
12,03
|
11,99
|
9 дециль
|
14,90
|
14,67
|
14,68
|
14,68
|
14,65
|
10 дециль
|
23,32
|
22,95
|
23,17
|
23,33
|
23,32
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности) - отношение численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения.
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