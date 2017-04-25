Казахстанцы стали активнее покупать электромобили

Из 12 купленных электромобилей 7 были зарегистрированы в Алматы, 5 – в Астане.

По итогам I квартале 2017 года на территории Казахстана было зарегистрировано 12 новых легковых автомобилей на электрической тяге* против 4 проданных годом ранее. Из них 6 единиц пришлось на модели Tesla Motors (модели S и X), 3 – на электромобили Nissan Leaf. Также с начала года жители страны приобрели по одному электрокару BMW i5, JAC iEV6S и LADA Vesta EV, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».





Из 12 реализованных автомобилей 7 были зарегистрированы в г.Алматы, 5 – в г.Астана.





Сегмент электромобилей на рынке Казахстана представлен прежде всего премиальными моделями. Так, стоимость** кроссовера Tesla Model X равна $85,5-115,5 тыс. Цена седана Tesla Model S колеблется в диапазоне от $66 до 109,5 тыс. Стартовая цена BMW i3 – $46,4 тыс. Кроссовер JAC iEV5 предлагается на рынке КНР по цене от $34,9 тыс. Начальная стоимость Nissan Leaf – $30,7 тыс.





На период со 2 сентября 2016 года по август 2017 года на территории Казахстана, России и Беларуси введена нулевая пошлина на импорт легковых автомобилей, оснащенных электродвигателем. Ставка утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию легкового электромобиля старше 1 года в Казахстане составляет 50% от аналогичной платы за технику на традиционном топливе. Кроме того, электромобили освобождены от уплаты транспортного налога на территории республики.





Тем не менее, действующие льготы не служат стимулом, достаточным для заметного роста спроса на автомобили, оснащенные электрическим силовым агрегатом. Электромобили остаются экзотическим продуктом в люксовом сегменте казахстанского автомобильного рынка.





* полностью электрические автомобили (EV, all-electric), исключая гибридные модели





** без учета государственных субсидий, предоставляемых покупателям



