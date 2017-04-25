В Правительстве РК рассмотрена концепция службы общественного здравоохранения

Сегодня на заседании Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, с участием руководителей общественных организаций, а также представителей ВОЗ была рассмотрена концепция службы общественного здравоохранения для Казахстана.

Министр здравоохранения РК Е.Биртанов доложил, что одним из основных направлений Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы является формирование службы общественного здравоохранения, которая должна будет регулировать и координировать межведомственную работу по укреплению здоровья населения.

В Казахстане, как и в большинстве стран мира, основное бремя заболеваемости и смертности приходится на хронические неинфекционные заболевания, при этом инфекционные заболевания составляют всего 2% от общего объема. В последние годы в Казахстане наблюдается рост расходов на неинфекционные хронические заболевания, которые составляют 95-96% от общих расходов.

Модель общественного здоровья позволит переместить фокус с лечения болезней на их профилактику и управление. В Казахстане она будет строиться вокруг десяти основных оперативных функций общественного здравоохранения, определенных Всемирной организацией здравоохранения.

Среди них - эпидемиологический надзор здоровья и благополучия населения, мониторинг и реагирование на опасности для здоровья и при чрезвычайных ситуациях, защита здоровья, включая обеспечение безопасности окружающей среды, труда, пищевых продуктов, а также профилактика болезней, включая раннее выявление нарушений здоровья.

Кроме того, в число указанных функций войдет обеспечение сферы здравоохранения стратегическим руководством, компетентными кадрами, а также устойчивой организационной структурой и финансированием. Помимо этого в ее функции войдут информационно-разъяснительная деятельность и содействие развитию исследований в области общественного здравоохранения.

Основные направления развития службы на данный момент включают в себя: формирование нормативной правовой базы и бюджетных программ; разработку перечня предоставляемых услуг; усиление потенциала сферы здравоохранения, включая развитие инфраструктуры, создание единой IT-платформы и развитие кадрового потенциала; а также развитие государственно-частного партнерства путем вовлечения бизнеса.

В целом, развитие службы общественного здоровья позволит достичь показателей не только из Государственной программы «Денсаулык», но и принятых в мире показателей, отражающих здоровье нации. Это также позволит удерживать темп роста затрат на здравоохранение, при условии вовлечения всех секторов государства и при формировании у населения навыков ведения здоровой жизни.

По итогам обсуждения, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил до конца года решить все организационные вопросы по созданию службы общественного здравоохранения.