Вице-Спикер Мажилиса и делегация Вьетнама обсудили вопросы развития сотрудничества

В Мажилисе состоялась встреча вице-Спикера Палаты Гульмиры Исимбаевой с делегацией Коммунистической партии Вьетнама во главе с Председателем Комиссии по внешним связям Центрального Комитета Хоанг Бинь Куаном.

Поздравив членов делегации с предстоящим праздником - Днем воссоединения Вьетнама, заместитель Председателя Мажилиса пожелала вьетнамскому народу новых успехов и благополучия.

По словам Г.Исимбаевой, Казахстан рассматривает Вьетнам как важного партнера в Юго-Восточной Азии. Как отметила вице-Спикер Мажилиса, за 25 лет дипломатических отношений сотрудничество между двумя странами получило положительное развитие практически во всех сферах деятельности, особенно в политической, торгово-экономической и инвестиционной.

В свою очередь Хоанг Бинь Куан выразил уверенность, что сейчас Казахстан и Вьетнам открывают новую страницу в двусторонних отношениях.

Собеседники акцентировали внимание на большом потенциале взаимодействия между двумя государствами, подчеркнув при этом возможности действующего Соглашения между странами Евразийского Экономического Союза и Вьетнамом о Зоне свободной торговли. Среди приоритетных направлений - сельское хозяйство, туризм, а также нефтегазовая сфера.

Вице-спикер Мажилиса также подчеркнула важность развития межпарламентских отношений, в т.ч. путем активного взаимодействия групп по сотрудничеству, обмена опытом в законотворческой деятельности.

Вице-Спикер Мажилиса проинформировала членов вьетнамской делегации об основных направлениях конституционной реформы в Казахстане, подчеркнув ее направленность на формирование более сбалансированной и устойчивой системы управления в стране.

С казахстанской стороны во встрече приняли участие депутаты Мажилиса, члены группы по сотрудничеству «Казахстан-Вьетнам» Мухтар Ерман и Ирина Унжакова.