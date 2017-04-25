Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Италия поддержит решение ЕС по вопросу продления санкций против России

25 апреля 2017, 11:20

Паоло Джентилони отметил, что Италии необходимо сохранять союз с Россией.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что Италия будет придерживаться общего решения ЕС касательно продления санкции в отношении РФ, сообщает РИА Новости.

"Мы поддержим общее решение и не будем нарушать наше единство. В случае необходимости, нам придется показать, что мы не слабые", - заявил Джентилони в интервью изданию Washington Post.

Он также отметил, что Италии необходимо сохранять союз с Россией. "Мы должны поддерживать наш союз с Россией. Это не всегда легко, так как наша экономика и экономика Германии пострадали больше всего от санкций, введенных против РФ", - заявил итальянский премьер.

Фото: Lenta.ru



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...