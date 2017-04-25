Италия поддержит решение ЕС по вопросу продления санкций против России
25 апреля 2017, 11:20
Паоло Джентилони отметил, что Италии необходимо сохранять союз с Россией.
Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что Италия будет придерживаться общего решения ЕС касательно продления санкции в отношении РФ, сообщает РИА Новости.
"Мы поддержим общее решение и не будем нарушать наше единство. В случае необходимости, нам придется показать, что мы не слабые", - заявил Джентилони в интервью изданию Washington Post.
Он также отметил, что Италии необходимо сохранять союз с Россией. "Мы должны поддерживать наш союз с Россией. Это не всегда легко, так как наша экономика и экономика Германии пострадали больше всего от санкций, введенных против РФ", - заявил итальянский премьер.
Фото: Lenta.ru
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