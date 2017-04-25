Детские игровые площадки в странах ЕАЭС станут безопасней

Члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрили технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Он устанавливает требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации.

В частности, конструкция оборудования должна обеспечивать его прочность и устойчивость, иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды. Не должна допускать застревание тела или одежды ребенка и иметь выступающие элементы с острыми концами или кромками и т.д. Документ определяет детские игровые площадки как «специально оборудованные территории, предназначенные для игры детей и включающие в себя соответствующие оборудование и покрытие» и распространяется на детские горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, детские городки, игровое оборудование, оборудование и элементы городков и игровых комплексов, ударопоглощающие покрытия.

При этом техрегламент не распространяется на оборудование и покрытия для детских игровых площадок, произведенные и введенные в эксплуатацию до его вступления в силу, спортивное оборудование, игрушки и аттракционы.

Ответственный разработчик проекта технического регламента - ЕЭК, которая учла все замечания уполномоченных государственных органов и бизнеса стран Союза. Например, Комиссия приняла предложение Госстандарта Казахстана об ограничении тремя метрами высоты свободного падения с оборудования с учетом ударопоглощающего покрытия; предложение Госстандарта Беларуси, в соответствии с которым детский городок определен как «многофункциональное оборудование для детской игровой площадки, состоящее из нескольких конструкций», и т.д.

Технический регламент вступит в силу после утверждения Советом ЕЭК на одном из ближайших заседаний.

Коллегия ЕЭК установила переходные положения к техрегламентам ЕАЭС «О безопасности минеральных удобрений» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Техрегламент ЕАЭС «О безопасности минеральных удобрений» вступает в силу с даты вступления в силу техрегламента ЕАЭС «О безопасности химической продукции». Техегламент является одним из важнейших документов блока технических регламентов Союза в области безопасности химической продукции. Он устанавливает обязательные для применения и исполнения требования безопасности к минеральным удобрениям, выпускаемым в ЕАЭС, и связанным с этими требованиями процессам хранения, перевозки и маркировки минеральных удобрений.

В течение полутора лет в Союзе можно выпускать в обращение минеральные удобрения, если производитель имеет документы об оценке соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегламента. В течение шести месяцев допускается выпуск в обращение минеральных удобрений, не подлежавших обязательной оценке соответствия до дня вступления в силу техрегламента. Обращение такой продукции допускается в течение срока годности, установленного национальным законодательством.

Техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» вступит в силу 1 сентября 2017 года. При этом до 1 марта 2019 года допускаются производство и выпуск в обращение рыбы и рыбной продукции, не подлежавших обязательной оценке соответствия до дня вступления в силу техрегламента. До 1 сентября 2019 года можно выпускать в обращение рыбу и рыбную продукцию, если производитель имеет документы об оценке соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегламента. Обращение такой продукции допускается в течение срока годности, установленного национальным законодательством.