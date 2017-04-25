Коллегия ЕЭК утвердила план развития проекта «единого окна» на 2017 год

24 апреля на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвержден план развития проекта «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2017 год. В соответствии с планом в текущем году Комиссии и государствам-членам предстоит утвердить на уровне Высшего Евразийского экономического совета эталонную модель национального механизма «единого окна». Она должна будет включать детальное описание её функций и архитектуры, также планируется разработать инструменты, стандарты и регламенты, направленные на внедрение и развитие эталонной модели.

Кроме того, на основании результатов ранее проведенного анализа текущего состояния проекта в странах ЕАЭС сторонам необходимо будет осуществить ряд мероприятий по унификации и гармонизации сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности. Появится возможность использовать все документы и сведения из них в электронном виде.

Эталонная модель «единого окна» станет ориентиром для стран Союза при дальнейшем развитии национальных «единых окон». Это позволит национальным проектам взаимодействовать на межнациональном уровне. Цель проекта - оптимизация государственных и бизнес-ресурсов за счет однократного представления данных в едином стандартизированном виде для последующего использования всеми задействованными в регулировании внешнеэкономической деятельности государственными органами.

Планируется, что «единое окно» также станет электронной площадкой для взаимодействия бизнеса в формате B2B. В личном кабинете участники ВЭД смогут заключать внешнеторговые сделки, находить поставщиков, перевозчиков и т.д. При этом договоры, заключенные между предпринимателями в рамках «единого окна», будут служить официальным подтверждением сделки для государственных органов.

С целью повышения уровня защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС, члены Коллегии ЕЭК утвердили изменения в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары. Согласно решению, товары, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, включенные в таможенный реестр, должны декларироваться отдельно от иных товаров. Кроме того, необходимо будет дополнительно указывать в декларации регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру.

Использование регистрационного номера позволит автоматически оперативно и безошибочно идентифицировать любой объект интеллектуальной собственности, включенный в реестр.

Коллегия ЕЭК также решила внести изменения в отдельные классификаторы, используемые для заполнения таможенных документов. Они касаются классификаторов особенностей перемещения товаров; льгот по уплате таможенных платежей; видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании. Корректировки носят технический характер.