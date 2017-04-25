Чемпионат Казахстана по хоккею среди женщин завершился с абсолютной победой «Айсулу»

Хоккейный клуб «Айсулу» на протяжении всего третьего тура не позволили забить шайбу в их ворота.

Вчера состоялся финальный матч чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. Где встретились алматинский «Айсулу» и астанинский «Томирис». Таким образом, игра завершилась со счетом 2:0. Победителями этого сезона стали алматинки, а кубок за второе место достался команде из Астаны. Хоккеистки из «Торпедо» удостоились третьего места и завоевали бронзу.





Хоккейный клуб «Айсулу» на протяжении всего третьего тура не позволили забить шайбу в их ворота. На сегодняшнем матче отличились Зарина Тухтиева и Мадина Турсынова, именно они подарили своей команде победу, забив две шайбы.





- Сегодня игра прошла напряженной. Победа далась нам нелегко. Соперницы из Астаны боролись упорно и до конца. Мы смогли забить всего две шайбы. Хотя, думали, что забьем намного больше. Благодарю всех судей, тренеров и организаторов Я стала лучшим вратарем этого сезона. Эмоции переполняют, безумно рада этой награде, - поделилась своими впечатлениями лучший вратарь 3-го тура чемпионата Казахстан Арина Щеколова, игрок ХК «Айсулу».





На церемонии награждения были вручены победителям и призером медали и кубки. Более того, кроме этих наград, были номинации как, лучший вратарь, нападающий и защитник.

Лучший вратарь – Арина Щеколова.

Лучший нападающий – Малика Алдабергенова

Лучший защитник – Дарья Нитейская.





- Игра была хорошая. Мы бились до последнего. Спасибо всем моим партнерам, вратарям. Немножко сегодня нам не повезло. Но мы не отчаиваемся, делаем выводы, работу над ошибками. К тому же, думаю, что в следующем году все будет по-другому. Я счастлива за полученную номинацию. Эта награда была для меня немного неожиданной. Еще раз хочу поблагодарить своих партнеров, свою команду, без них ничего бы не получилось. Они отдавали передачи и голы. Вместе мы едины!- поблагодарила команды за игру Дарья Нитейская, игрок ХК «Томирис»:





Помимо финальной игры между «Айсулу» и «Томирис», за четвертое и пятое место поборолись хоккейные клубы «Жулдыз» и «Горняк». По итогам матча со счетом 3:2 победили алматинские хоккеистки.



