Консультативный комитет по нефти и газу ЕЭК одобрил программу формирования общего рынка газа в ЕАЭС

«В программе учтены экономические интересы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая особенности функционирования и развития их газовых рынков, особенности национального законодательства. При этом формирование общего рынка газа является одним из важнейших приоритетов интеграционного сотрудничества», - отметил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкул Жунусов.

Документ включает комплекс взаимоувязанных организационных, технологических и других мероприятий, обеспечивающих формирование общего рынка газа Союза, и содержит перечень из более 30 мероприятий. Часть из них связана с порядком осуществления биржевой торговли и правилами торговли газом, реализацией ценовой и тарифной политики на общем рынке газа, в том числе формированием биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов, гармонизацией законодательства государств-членов, регулирующего газовую сферу.

Справка

В мае 2016 года главы государств ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - утвердили Концепцию формирования общего рынка газа. В настоящее время Евразийская экономическая комиссия ведет работу по подготовке программы формирования общего рынка газа ЕАЭС с перечнем конкретных мероприятий, необходимых для запуска проекта. Этот документ планируется разработать и утвердить на уровне президентов стран Союза до 1 января 2018 года, мероприятия программы - выполнить до 1 января 2024 года.

Следующим шагом станет заключение государствами ЕАЭС международного договора о формировании общего рынка газа Союза. В документе будут обозначены единые правила доступа к газотранспортным системам, которые расположены на территориях государств ЕАЭС. Это обеспечит вступление такого международного договора в силу не позднее 1 января 2025 года.

Сегодня поставки газа происходят на основании двусторонних соглашений между странами Союза.

Общий рынок газа Евразийского экономического союза должен консолидировать торгово-экономические отношения хозяйствующих субъектов государств ЕАЭС.