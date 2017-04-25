Правительство РК утвердило концепцию модели службы общественного здравоохранения

Как сообщил на заседании правительства РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, в 2016 году совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) была проведена самооценка основных 10 оперативных функций общественного здравоохранения, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«На основе этой самооценки, а также с участием международных и отечественных экспертов и ученых мы разработали проект модели службы общественного здоровья. При этом миссия службы является охрана и укрепление здоровья населения Казахстана через признанные методы воздействия. Деятельность службы будет направлена на достижение трех ключевых целей, охватывающих реализацию 10 оперативных функций общественного здравоохранения», - сказал он.





Первая цель, по его словам, заключается в проведении аналитической работы по широкомасштабному мониторингу и надзору, как за инфекционными болезнями, так и за хроническими, неинфекционными болезнями.

«Вторая цель - это реализация мер по укреплению здоровья. И третья цель заключается в обеспечении институционального развития службы общественного здоровья», - перечислил глава ведомства.

Вместе с тем, глава ведомства отметил, что достижение цели общественного здоровья невозможно без межсекторального взаимодействия.





«Основным стратегическим органом в этой сфере является Национальный координационный совет по охране здоровья при Правительстве РК, рабочим органом которым является Минздрав. Вместе с тем для эффективного укрепления здоровья граждан требуется участие всех центральных и местных исполнительных органов, НПО, СМИ и бизнес-сообщества. Структура службы общественного здоровья подразумевает слаженную работу на республиканском и местном уровне», - пояснил министр.





Как добавил Е. Биртанов, Национальный координационный совет является ключевым органом в обеспечении межведомственного взаимодействия, а также есть необходимость на региональном уровне поддерживать межведомственные координационные советы при акимах областей. Аналогично представлены ключевые структуры на республиканском и региональном уровне.

В то же время в рамках внедрения данной модели предусматривается создание Национального центра охраны общественного здоровья в РК.





«Как известно, на базе бывшей санитарной эпидемиологической службы в этом году был создан Комитет охраны общественного здоровья, который имеет территориальные департаменты во всех регионах. В Минздраве создан соответствующий департамент. С учетом лучшей мировой практики планируется создать Национальный центр охраны общественного здоровья путем объединения трех предприятий - это Наццентра проблем формирования здорового образа жизни, Научного центра гигиены и эпидемиологи и Научного центра карантинных и зоонозных инфекций», - проинформировал он.





По его словам, задачами Национального центра является проведение мониторинга инфекционных и неинфекционных заболеваний, оценка факторов риска, среды обитания на здоровье населения и проведение научных исследований в области общественного здоровья и выработка соответствующих рекомендаций, а также стандартов для обеспечения здоровья граждан.





«Основные направления на развитие службы на перспективу включают четыре направления. Это формирование современной нормативно-правовой базы, разработка перечня услуг и соответствующих бюджетных программ, усиление потенциала, включая развитие инфраструктуры, создание единой IT-платформы, развитие кадрового потенциала, а также развитие государственно-частного партнерства путем вовлечения бизнеса и привлечения частных инвестиции», - уточнил спикер.





Глава ведомства акцентировал внимание на роли отечественного бизнес-сообщества во внедрении формировании новой модели.





«Как и в развитых странах, бизнес в Казахстане должен найти свою нишу в индустрии здоровья. Стимулирование бизнеса может появляться в увеличении числа и популярности фитнес-центров, спортивных секции, бассейнов, услуг по здоровому питанию, активному отдыху и внутреннего туризма, а также IT-продуктов и цифровых решений, приложений по мониторингу укрепления здоровья. Сегодня эта тенденция, очевидно, имеется в обществе», - заметил Е. Биртанов.





В завершение министр отметил, что необходимо стимулировать интерес частных инвестиции в укрепление здоровья.





«Также частные структуры могут предоставлять услуги лабораторной экспертизы и обеспечивать индивидуальную защиту для работников крупных предприятий», - заключил он.

Правительство в свою очередь поддержало и одобрило концепцию модели службы общественного здравоохранения.





Ксения Давыдова, Астана