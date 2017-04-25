В РК выросли расходы на лечение инфекционных и хронических заболеваний

По словам министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, в Казахстане, как и в большинстве стран мира, основное бремя болезней и смертности приходится на хронические неинфекционные болезни. Это такие как артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет и онкологические заболевания, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В мире в целом 70% смертей приходится на хронические неинфекционные заболевания, это порядка 40 миллионов смертей в год. Инфекционные заболевания составляют всего 2% от всего бремени заболеваний в нашей стране», - сказал он на заседании Правительства РК.





По его словам, за последние годы в Казахстане наблюдается рост затрат на диагностику и лечение хронических и инфекционных заболеваний.





«И эти затраты составляют 95-96% всех расходов государства на здравоохранение. Очевидно, необходимо переместить фокус с лечения хронических болезней на их профилактику и управление, как это делается во многих странах мира. При этом удельный вес расходов на профилактические мероприятия в нашей стране не превышает 3% от общего объема расходов на здравоохранение, в то время, как в странах ОЭСР этот показатель равен 19%», - уточнил глава ведомства.





При этом он рассказал, что для профилактики заболеваний в РК будет создана служба общественного здоровья. Концепция модели службы была представлена сегодня на заседании Кабмина.





«Модель формирования службы общественного здравоохранения Казахстана будет сформирована в рамках основных 10 функций общественного здравоохранения, определенных ВОЗ. Данными 10 функциями будет охвачен весь пакет услуг для населения, предоставляемых всеми госчленами ВОЗ. Мы изучили опыт стран ОЭСР в сфере служб общественного здоровья и убедились, что на смену санитарным службам, созданным в прошлом веке, пришли службы общественного здоровья. В свете этого международного опыта становится очевидной необходимость формирования единой службы общественного здоровья в нашей стране», - подчеркнул Е. Биртанов.





Ксения Давыдова, Астана