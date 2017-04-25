Микаэла «Mimi» Линтруп. Блондинка, которая за 2 года обыграла всех в CS:GO

За этим милым личиком скрывается настоящий монстр, которого не может обыграть никто в Counter-Strike.

Мы часто публикуем истории киберспортсменов, чей путь в профессиональном гейминге начинался ещё в начале нулевых и был тернист и запутан. Однако есть и другие истории. Например, пока совсем короткая, но уже такая яркая биография одной датской девушки Микаэли «Mimi» Линтруп, которая прямо сейчас громит всех в Counter-Strike.





Карьера Микаэлы «Mimi» Линтруп (её ещё называют MimimimiCheater) в CS:GO началась совсем недавно. В 2015 году талантливая и амбициозная девушка попала в свой первый профессиональный коллектив, команду Games4u.se. Давление на неё было колоссальным: ещё вчера Микаэла спокойно играла в своё удовольствие, не задумываясь о больших турнирах и многочасовых тренировках. Теперь она выступает на киберспортивных соревнованиях за честь своей страны, которая, честно говоря, в женском киберспорте звёзд с неба не хватала.













Тем не менее миловидная датчанка достойно справилась с давлением. На первом же своём турнире — между прочим, мировом первенстве 2015 года — она вместе со своей командой поднялась на вторую ступень пьедестала, уступив в финале только американскому коллективу CLG.

Естественно, такой результат для только что созданной пятёрки стал отличной мотивацией, а после прихода в коллектив легендарной Зайнаб «zAAz» Турки (иконы киберспорта в странах Скандинавии), коллектив заиграл по-настоящему по-чемпионски.













Команда, в итоге оказавшаяся в составе организации Team Secret, в течение полутора лет одержала победы во всех крупных международных турнирах, где принимала участие: Intel Challenge Katowice 2016, Copenhagen Games 2016, ESWC 2016, Intel Challenge Katowice 2017 и Copenhagen Games 2017. Такой доминации одной команды в женском киберспорте, пожалуй, не было со времён легендарной американской пятёрки SK Gaming в Counter-Strike 1.6.













Сама Микаэлла считается мастером пистолетных раундов, в которых она демонстрирует хладнокровие и точность, которым может позавидовать любой парень.

Примечательно, что талантливая киберспортсменка очень активно общается со своими болельщиками: ведёт для них регулярные стрим-трансляции и даже снимает видеоблоги из своих путешествий по родной Дании и миру.













У себя на родине девушка, конечно же, была обречена на внимание прессы и уже стала своеобразным лицом поколения молодых и симпатичных датчан, которые занимаются новыми, порой совершенно безумными увлечениями.



