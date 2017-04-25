Автобус с иностранцами застрял на дороге в Алматинской области
25 апреля 2017, 12:08
В автобусе находились граждане Англии, Малайзии, Франции, Италии и Кореи.
Пассажиры туристического автобуса, в числе которых граждане Англии, Малайзии, Франции, Италии и Кореи, застряли на грунтовой дороге в западном направлении в шести километрах от трассы Карабастау-Алматы.
В автобусе находились 20 человек, включая водителя. Туристы направлялись в государственный историко-культурный и природный заповедник-музей "Танбалы", находящийся в селе Карабастау.
"Попытки проехать самостоятельно привели к образованию глубоких ям, поэтому попытки отбуксировать автобус на дорогу ни к чему не привели. Силами ДЧС Алматинской области 19 человек эвакуированы до границы с Кыргызской Республикой для дальнейшего продолжения экскурсии. Пострадавших, получивших травм нет", — сообщили в областном департаменте по ЧС.
Автобус находится на месте происшествия. Водитель размещен в местном общежитии.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Public Domain
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855702-fce8d59b46226e81c0d573751bbf2257
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...