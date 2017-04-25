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Автобус с иностранцами застрял на дороге в Алматинской области

25 апреля 2017, 12:08

В автобусе находились граждане Англии, Малайзии, Франции, Италии и Кореи.

Пассажиры туристического автобуса, в числе которых граждане Англии, Малайзии, Франции, Италии и Кореи, застряли на грунтовой дороге в западном направлении в шести километрах от трассы Карабастау-Алматы.

В автобусе находились 20 человек, включая водителя. Туристы направлялись в государственный историко-культурный и природный заповедник-музей "Танбалы", находящийся в селе Карабастау.

"Попытки проехать самостоятельно привели к образованию глубоких ям, поэтому попытки отбуксировать автобус на дорогу ни к чему не привели. Силами ДЧС Алматинской области 19 человек эвакуированы до границы с Кыргызской Республикой для дальнейшего продолжения экскурсии. Пострадавших, получивших травм нет", — сообщили в областном департаменте по ЧС.

Автобус находится на месте происшествия. Водитель размещен в местном общежитии.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Public Domain

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