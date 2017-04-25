Последний раз в США привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух заключенных в один день в 2000 году.

В США впервые за 16 лет казнили двух заключенных в один день. Казни осуществили власти американского штата Арканзас , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на AP.





Смертельные инъекции были введены Джеку Джонсу и Марселю Уильямсу.





Последний раз в США привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух заключенных в один день в 2000 году, отмечает СМИ.





По последним данным, число смертных казней в мире в 2016 году снизилось на 37% в сравнении с предыдущим годом.



