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В США впервые за 16 лет казнили двух заключенных в один день

25 апреля 2017, 12:19

Последний раз в США привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух заключенных в один день в 2000 году.

В США впервые за 16 лет казнили двух заключенных в один день. Казни осуществили власти американского штата Арканзас, сообщает Росбалт со ссылкой на AP.

Смертельные инъекции были введены Джеку Джонсу и Марселю Уильямсу.

Последний раз в США привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух заключенных в один день в 2000 году, отмечает СМИ.

По последним данным, число смертных казней в мире в 2016 году снизилось на 37% в сравнении с предыдущим годом.

Фото: korrespondent.net

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