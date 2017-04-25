Посольством РК в Сербии организован круглый стол по обсуждению Послания и статьи Главы государства Нурсултана Назарбаева

24 апреля т.г. в городе Белград Посольством Республики Казахстан организован круглый стол по обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация: глобальная конкуренция» и статьи «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания».

В работе круглого стола приняли участие депутаты Народной Скупщины Республики Сербия и сотрудники министерств, а также представители научно-образовательных и культурных кругов страны пребывания.

Участники мероприятия были подробно проинформированы об основных положениях конституционной реформы и мерах государства по улучшению благосостояния населения нашей страны. Было отмечено, что предложенные Главой государства реформы будут способствовать вхождению страны в международное сообщество, а также позволят расширить возможности не только для граждан Казахстана, но и для бизнесменов зарубежных государств.

Со своей стороны, доктор культурологии Ваня Йованович выразил восхищение политикой Главы государства, направленной на возрождение национальной культуры и истории Казахстана, укрепление духа патриотизма, популяризацию среди молодежи культа образования и прагматизма. Он особо подчеркнул, что реализация проекта по переводу трудов известных писателей Казахстана на языки ООН позволит зарубежному читателю больше узнать о казахстанской литературе.

Известный сербский экономист Любомир Маджар отметил эффективность выбранного руководством Казахстана экономического курса, наглядные успехи которого позволили стране занять прочное место в системе мировых рыночных отношений.