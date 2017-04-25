Наука должна работать на экономику страны
В Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева состоялось выездное заседание комиссии по направлению «Развитие социальной инфраструктуры» при фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента по контролю за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы. Главная тема заседания - изучение работы центров инноваций при базовых вузах.
В прошлом году на создание лабораторий при вузах из средств Национального фонда выделено 3 млрд тенге. Были созданы 26 лабораторий. Депутат Мажилиса, руководитель комиссии Ирина Аронова отметила, что главная их задача - создание в вузах научно-исследовательской и инновационно-образовательной среды, подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих инновационно-важными качествами и умениями. Оборудование планировалось поставить в 13 вузах для создания 26 лабораторий.
- Науку необходимо направить в сторону производства. Должен быть параллельный процесс. Наука должна работать на экономику страны. Научные разработки должны внедряться в производство и приносить прибыль стране, - сказала депутат.
Члены комиссии ознакомились с работой центра. По словам Ирины Ароновой, приобретено оборудование высшего класса.
- Новые лаборатории предназначены для проведения исследований магистрантами и студентами при написании магистерских и дипломных проектов, а также преподавателями и докторантами при проведении научных исследований и выполнении докторских диссертаций, - сказала она.
За три года в вузах планируется подготовить 8,2 тысячи специалистов, обучение будет вестись по 48 новым инновационным образовательным программам. Предусмотрено одновременное прохождение профессиональной практики на 187 предприятиях ГПИИР.
В вузах будут преподавать инновационные дисциплины, изучающие передовые технологии и направления отрасли, а также смежные дисциплины, формирующие предпринимательские и управленческие компетенции. Для этого к учебному процессу привлечены 199 зарубежных ученых из 78 зарубежных вузов-партнеров, а также представители 114 предприятий ГПИИР.
В 2017 году первые 1,9 тысячи магистрантов завершают обучение. С каждым из них на момент их зачисления были заключены трехсторонние соглашения между обучающимся, вузом и предприятием, предусматривающие их последующее трудоустройство.
Отдельными вузами начата работа по аккредитации лабораторий.
Наряду с депутатами в заседании приняли участие представители госорганов, руководители ряда базовых вузов, осуществляющих подготовку кадров в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».
По итогам заседания комиссии в Правительство будут направлены соответствующие рекомендации.
Любовь Артымович
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