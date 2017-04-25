Минздрав РК контактирует с Google для получения новых разработок в области медицины

Министерство здравоохранения Казахстана контактирует с Google для получения новых разработок в области медицины, сообщил во вторник глава этого ведомства Елжан Биртанов.

Речь о новых мобильных приложениях, способных облегчить жизнь медикам, заявил на заседании правительства во вторник президент Академии профилактической медицины Алмас Шарманов.

"Такие разработки играют очень большую роль. Допустим, если IBM Watson занимается выявлением индивидуальных заболеваний, то, например, Google Flu Trends два года назад разработало приложение, которое позволит на 10 дней раньше предсказывать эпидемию гриппа. Эту технологию Google передал Колумбийскому университету и сейчас это доступно. То есть этим можно активно пользоваться", — заявил он.

Премьер-министру республики Бакытжану Сагинтаеву эта идея понравилась и он тут же поинтересовался у министра здравоохранения, насколько она осуществима в казахстанских реалиях.





"Мы будем пользоваться различными инструментами, в том числе сейчас пытаемся в контакт вступить с Google, поскольку есть хорошие разработки. Вот сейчас с IBM уже начали работать, с Google тоже планируем", — ответил Елжан Биртанов.





"Надо ускоряться", — заметил глава правительства.





Между тем, по словам Шарманова, технологические разработки могли бы быть полезны и в части охраны индивидуального здоровья каждого отдельного пользователя интернета.





"Буквально месяц назад к нам обратились несколько кросс-фит и фитнес-клубов Алматы, чтобы мы разработали индивидуальные персонализированные подходы для рационального питания и мобильное приложение к нему. Мы начали эту разработку и подали на грант в министерство образования и науки", — добавил он.





Меньше налогов – дешевле лечение Разумеется, за один только грант хозяева специализированных клубов заниматься общественным здоровьем не будут, а вот за определенные налоговые преференции они готовы помочь государству "обеспечивать здоровье как отдельного гражданина, так и рационализировать ресурсы здравоохранения и помогать обществу бороться с неинфекционными заболеваниями".



