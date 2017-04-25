Магнитные бури в мае 2017 года: когда ожидать неблагоприятных дней

Замечательный весенний месяц — май — является очень опасным в плане солнечной активности. А это означает, что метеозависимым людям важно узнать точное расписание магнитных бурь в мае 2017 года, чтобы максимально обезопасить собственное здоровье от неприятного негатива данного общеизвестного природного явления.





Как известно, магнитная буря представляет собой интересное и необычное природное явление, которое способно прямым образом воздействовать на самочувствие определенной категории людей. Само по себе такое явление природы представляет сильнейшее возмущение магнитного поля планеты Земля, которое начинается после непреднамеренного вторжения в его поверхность огромнейшего количества заряженных частичек. Поток заряженных частиц образуется в результате чрезмерной активности солнечной системы. В результате научно-интересного фактора метеозависимые люди способны получать определенный негатив. Доказано, что в момент активности всей солнечной системы страдает не только общее здоровье метеозависимого человека, но и нарушается работа электронной и электрической техники. Более того, в период активности магнитного поля не рекомендовано находиться длительное время в метро, совершать длительные перелеты на самолетах.





Доказано, что острой метеозависимостью к активности негативного явления природы обладают примерно 10% от общего количества людей. Примерно 40% всего населения способны ощущать только сильные, а также средние по собственной силе магнитные бури. А вот оставшиеся 50% населения совершенно никак не реагируют на проявления и активность небесных тел.

Самую большую опасность магнитная буря представляет для сердечников. Кроме этого, люди, страдающие гипотонией или же гипертонией также подвержены негативу этого явления природы. Влияет магнитная буря и на людей, страдающих психическими расстройствами.





Когда же ожидать в мае неблагоприятных дней?

​ Начальные даты месяца станут самыми опасными в плане активности магнитного поля. Включительно до 5 числа следует метеозависимым людям особенно ответственно позаботиться о собственном самочувствии. ​ Средние по собственной силе магнитные бури ожидаются в период от 11 и по включительно 17 числа. Специалисты утверждают, что такие даты представляют серьезную опасность для людей с хроническими недугами. ​ Момент с 20 и по включительно 25 число также признан неблагоприятным. Сейчас стоит позаботиться о собственном самочувствии сердечникам. ​ После 28 числа в космосе вновь повышается риск проявления солнечных вспышек, поэтому ухудшение общего состояния здоровья могут ощутить пожилые люди, а также новорожденные младенцы.





Какие профилактические действия помогут избежать проявления особенного негатива, которое отражается на здоровье человека?



- Исключить из собственного рациона жирную пищу, а также соленые и маринованные блюда. ​ - Отказаться полностью от употребления любого алкоголя. ​ - Не злоупотреблять физической активностью, постараться свести физическую нагрузку на организм до самого минимума. ​ - Не находиться в местах с большим скоплением людей, отказаться от разнообразного общения, а также от усиленной нагрузки на мозговую деятельность.





Источник: russinfo.net

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