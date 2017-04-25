Стала известна возможная причина убийства россиянки в Орегоне
25 апреля 2017, 13:31
Женщину нашли с огнестрельным ранением в затылок.
Россиянка Анна Репкина, которая была убита в штате Орегон, могла стать жертвой бытового конфликта. Такую версию представило генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, сообщил представитель дипломатической службы, передает РИА Новости.
«Генконсульство России в Сан-Франциско в курсе произошедшего. Мы уведомили родственников погибшей, находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами. По предварительным данным, причиной преступления стала бытовая ссора», — отметил он.
По его словам, подозреваемый задержан. «Офис прокурора заверил нас в предоставлении обновлений по расследованию и судебному процессу», — добавил представитель генконсульства. Он также сообщил, что родным погибшей оказывается консульская помощь.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что гражданка России 27-летняя Анна Репкина была убита в штате Орегон. Преступление произошло в округе Бентон на западе США. Женщину нашли с огнестрельным ранением в затылок. По словам зампрокурора, именно это стало причиной ее смерти.
В настоящее время правоохранительные органы США проводят расследование. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний местный житель Уильям Харгроув. По данным властей, американец поддерживал близкие отношения с Репкиной и с другой женщиной, которая потребовала от него сделать окончательный выбор между ней и россиянкой.
Анна Репкина приехала в США из России 1 марта в город Корваллис. По словам заместителя шерифа округа Бентон Грегори Ридлера, россиянка говорила, что прибыла в США для того, чтобы «устроить свою жизнь».
Фото: Benton County Sheriff's Office/HO
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