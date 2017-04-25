Украина оставила ЛНР без электроэнергии
25 апреля 2017, 13:42
Нет оплат с той территории около двух месяцев.
Электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник, сообщил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает Русская служба BBC.
В понедельник гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай пообещал отключить непризнанную "Луганскую народную республику" от украинской электроэнергии из-за долгов.
"Все просто. Нет оплат с той территории около двух месяцев. А сейчас пропали и платежеспособные клиенты в виде крупных украинских предприятий, захваченных боевиками", - цитирует "Газета.ру" неназванный источник в министерстве энергетики Украины.
Вечером того же дня жители нескольких районов Луганска пожаловались на отсутствие электроснабжения.
Согласно заявлению информационного центра ЛНР, подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов города менее чем через час после отключения.
Кроме того, руководство непризнанной "Луганской народной республики" заявило, что полностью готово к аварийным ситуациям, связанным с прекращением подачи электроснабжения со стороны Украины.
"Население республики на себе это сильно не ощутит, будет перестроена система энергоснабжения республики, электроснабжение населения будет в полном объеме", - заявили в ЛНР.
В феврале ветераны боевых действий в Донбассе и народные депутаты Украины организовали блокаду железнодорожного сообщения с Донбассом. Таким образом они боролись с торговлей с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
В ответ власти ДНР и ЛНР объявили о введение внешнего управления на украинских предприятиях, находящихся на подконтрольной им территории.
Фото: InfoResist
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