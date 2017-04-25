Глава Solar Power Europe: Если вы хотите заглянуть в будущее, то вам стоит посетить Астана ЭКСПО-2017

Известный мировой эксперт, генеральный директор Solar Power Europe Джеймс Уотсон считает, что Международная специализированная Выставка ЭКСПО-2017 в Астане продемонстрирует одни из наиболее перспективных разработок в области солнечной энергетики.

По мнению эксперта, на выставке Астана ЭКСПО-2017 будет продемонстрирован широкий спектр технологий производства солнечной энергии, включая установку для выработки энергии в космосе. Солнечная энергия будет использована для электропитания выставочного комплекса. Более того, посетители выставки смогут увидеть интегрированные солнечные батареи на крыше основного павильона.

Именно солнечная энергия займет центральное место на выставке Астана ЭКСПО-2017, и это неслучайно: энергия солнца уже сейчас является популярным источником энергии и, по прогнозам, станет основным источником электроэнергии к 2050 году, обеспечивая более половины мирового потребления электричества.

Самые современные установки по производству солнечной энергии представят участники ассоциации Solar Power Europe, также, будут присутствовать на конференции представители компании Viessman, ведущего мирового производителя систем отопления, а также энергетических систем и систем охлаждения в промышленности. Они продемонстрирует систему хранения льда, работающую на солнечной энергии. Другая известная компания, работающая в области энергетики и автоматизации ABB (Казахстан) представит на выставке проект Solar Impulse - свой инновационный самолет, использующий солнечную энергию.

Отметим, что на сегодняшний день солнечную энергию используют более, чем в 30 странах мира. Количество установок для производства солнечной энергии увеличивается год от года. «…От Австралии до Швеции, люди предпочитают солнечную энергию. Индия взяла на себя обязательство дойти до производства 100 ГВт солнечной энергии к 2022 году, Китай - до 150 ГВт к 2020 году. Республика Казахстан поставила перед собой задачу к 2020 году производить 3% от общего объема электроэнергии из возобновляемых источников энергии, включая солнечную, 10% - к 2030 году, 50% к 2050 году», - рассказал Джеймс Уотсон.

Эксперт также подчеркнул, что солнечная энергия обходится дешевле, чем наращивание новых мощностей по производству энергии из ископаемого топлива. Такая энергия также считается самым эффективным решением в борьбе с изменением климата. В целом, данный способ производства энергии является экологически чистым, экономически выгодным и доступным уже сегодня.

«Будущее солнечной энергии безгранично. Выставка продемонстрирует одни из наиболее перспективных разработок в области солнечной энергетики - если вы хотите заглянуть в будущее, то вам, безусловно, стоит посетить Астана ЭКСПО-2017», - резюмировал генеральный директор Solar Power Europe.