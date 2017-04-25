Классификация преступлений

В основу классификации преступлений могут быть положены различные критерии.

Во-первых, объект преступления. В зависимости от объекта преступления Особенная часть Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее УК РК) подразделяется на главы, в каждой из которых сосредоточены те или иные группы норм, предусматривающих ответственность за совершение преступлений, посягающих на один и тот же родовой объект (преступления против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина и т.д.).

Все преступные деяния подразделяются на умышленные и неосторожные. Отнесение преступления к умышленному или неосторожному влечет очень серьезные юридические последствия: влияет на определение характера и степени общественной опасности (неосторожные преступления не могут быть признаны тяжкими или особо тяжкими, рецидив признается только в отношении умышленных преступлений, только умышленная форма вины возможна при приготовлении к преступлению и покушении на преступление), на наказание (умышленные преступления, как правило, наказываются более жестко), порядок его отбывания, освобождение от уголовной ответственности и наказания и др. Иногда в основу классификации кладется мотив преступления, например, корысть (конфискация имущества может быть назначена в случаях, предусмотренных УК, только за совершение корыстных преступлений).

Основу классификации преступлений могут составлять характер и степень общественной опасности деяния. Именно на этом критерии построено деление преступлений на категории в статье 10 УК РК. Все деяния, предусмотренные особенной частью УК, подразделяются в зависимости от характера и степени общественной опасности на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

Наказание как институт уголовного права применяется к лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, то есть уголовного проступка и преступления. За совершение преступления могут применяться следующие основные наказания: штраф; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы; смертная казнь.

Наряду с основным наказанием могут применяться следующие дополнительные наказания: конфискация имущества; лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград; лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью; выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.

В отдельных случаях законодатель принимает во внимание сразу несколько классификационных признаков преступления. Так, не может быть освобождено от уголовной ответственности лицо, активно способствовавшее предотвращению, раскрытию или расследованию преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом, если это лицо совершило тяжкое или особо тяжкое преступление против личности; не может применяться отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, если эти женщины осуждены на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. Здесь, как видим, учитываются не только категория преступления, но и объект, на который это преступление посягает, а в последнем случае и срок назначенного наказания.

Инспектор по делопроизводству

специализированного межрайонного

суда по уголовным делам Актюбинской области Райхан Жакина