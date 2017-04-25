Правительством Казахстана принят законопроект по расширению академической и управленческой свободы вузов

Сегодня на заседании Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, принят законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений».

Представляя законопроект, министр образования и науки Е. Сагадиев доложил, что расширение академической и управленческой свободы высших учебных заведений Казахстана подразумевает наделение их правом определять порядок приема студентов, структуру и содержание образовательных программ и создавать дочерние организации по научно-образовательной деятельности. Ранее всеми этими преимуществами обладали только национальные вузы.

Помимо этого, будет внедрен принцип разработки образовательных программ в привязке к Национальной рамке квалификаций. Благодаря этому вузы смогут на основании результатов обучения и своей компетенции разрабатывать собственные образовательные программы. В свою очередь поменяется и система лицензирования вузов. Если раньше лицензировалась только специальность, то после принятия законопроекта будет лицензироваться направление подготовки в целом.

Сегодня существует около 600 специальностей высшего и послевузовского образования, а при новом подходе будет 10 направлений подготовки, внутри которых будут собственные образовательные программы вузов, которых может быть больше, чем 600, как и в странах ОЭСР.

Студентам также будет предоставляться право формировать индивидуальную траекторию обучения по двум направлениям: углубленное освоение дисциплин и дополнительное освоение дисциплин. Последнее означает, что студенты одной специальности смогут дополнить свое образование дополнительной специальностью.