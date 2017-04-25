Вооруженного экстремиста, содержащего в рабстве людей, задержали в Актобе

Задержанный взят по стражу, и вскоре предстанет перед судом.

14 апреля 2017 года в Актобе сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления по противодействию экстремизму ДВД задержан представитель экстремисткого религиозного течения , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.





Задержанный ранее трижды судим за злостное хулиганство, незаконные операции с оружием и убийство мужчины. В Range Rover с российскими номерами 31-летнего экстремиста были изъяты 3 обреза боевых охотничьих ружей. При обыске по месту его жительства в Мартукском районе обнаружены другие улики – спиленные стволы и приклады.





Кроме того, задержанному доказано незаконное лишение свободы, ограбление и содержание в рабстве двух человек – гражданина Узбекистана, 1965 г.р., и жительницы Актобе, 1974 г.р..





По данным фактам ДВД Актюбинской области расследуются уголовные дела по следующим статьям Уголовного кодекса: ст.288 ч.2 (неоднократное незаконное изготовление огнестрельного оружия), ст.287 ч.3 (незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия), 126 ч.3 (незаконное лишение человека свободы с целью эксплуатации), 191 ч.2 (грабёж с применением насилия), предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.





По сообщению полиции, в ноябре 2016 года указанный фигурант уже задерживался с боевым пистолетом «Макарова», был осужден к 3 годам лишения свободы, но попал под амнистию. Не вняв гуманному акту государства, экстремист вновь совершил тяжкие преступления и приготовил оружие для совершения разбойных нападений на граждан и организации.





Всего у религиозных экстремистов в текущем году сотрудниками ДВД Актюбинской области изъяты боевая граната и 6 единиц огнестрельного оружия, в том числе 2 пистолета.





У населения Актюбинской области в текущем году выкуплено 118 единиц огнестрельного оружия, в т.ч. 7 нарезного и 325 патронов к нему, которые могли попасть в руки экстремистов и использоваться против мирных людей.