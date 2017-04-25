Уток парами считают: на р.Алматинке замечена пара влюбленных водоплавающих
25 апреля 2017, 14:35
На видео, которое прислали в редакцию, водоплавающие охотно плавают друг за другом и ныряют в воду за едой.
Недалеко от Парка Первого Президента на реке Большая Алматинка (Улкен Алматы) горожане заметили недавно появившуюся пару уток. Алматинцы были приятно удивлены, так как раньше, гуляя по набережной, уток на реке не видели, сообщает Zakon.kz
На видео, которое прислали в редакцию, водоплавающие охотно плавают друг за другом и ныряют в воду за едой. Что они там добывают не видно, но явно на что-то они охотятся.
Некоторые комментаторы назвали уток влюбленной парой, между тем в источниках указано, что утки образуют пары только на один гнездовой сезон, а во внегнездовое время живут стаями, состоящими из нескольких выводков.
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