Подписан совместный приказ правоохранительных органов и органов юстиции

Департаментом юстиции Актюбинской области инициирован и подписан совместный приказ с департаментами внутренних дел и государственных доходов в целях противодействия производству и распространению контрафактной продукции. Подписанный документ, предусматривает меры по эффективному пресечению оборота контрафактных товаров, способствуют расширению взаимодействия уполномоченных органов. Руководствуясь законодательством РК и правовыми актами указанных ведомств в организации деятельности пресечения распространения контрафактной продукции в пределах своей компетенции участвуют все территориальные подразделения. Действия участников совместного приказа строятся на принципах законности, с неукоснительным соблюдением прав и свобод граждан, взаимодействия с другими государственными органами, должностными лицами, НПО, организациями.