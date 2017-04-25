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Подписан совместный приказ правоохранительных органов и органов юстиции

 

Департаментом юстиции Актюбинской области инициирован и подписан совместный приказ с департаментами внутренних дел и государственных доходов в целях противодействия производству и распространению контрафактной продукции. Подписанный документ, предусматривает меры по эффективному пресечению оборота контрафактных товаров, способствуют расширению взаимодействия уполномоченных органов. Руководствуясь законодательством РК и правовыми актами указанных ведомств в организации деятельности пресечения распространения контрафактной продукции в пределах своей компетенции участвуют все территориальные подразделения. Действия участников совместного приказа строятся на принципах законности, с неукоснительным соблюдением прав и свобод граждан, взаимодействия с другими государственными органами, должностными лицами, НПО, организациями.

25 апреля 2017, 14:35
Источник, интернет-ресурс: *Министерства юстиции РК

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