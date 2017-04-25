Сотрудничество Казахстана и Кореи в области электронного правительства

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в ноябре 2016 года в рамках форума «Электронное правительство 3.0» и представители Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве. Как заверил министр, семинар Казахстан-Корея - первый и далеко не последний шаг в этом направлении.

«Глава нашего государства процессу цифровизации казахстанской экономики уделяет большое внимание, и к настоящему времени наша страна достигла хороших результатов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Сегодня во всех городах Казахстана внедрена технология 4G, 73% населения имеют широкополосный доступ в интернет, уровень цифровой грамотности граждан вырос до 74%. Сформирована структура электронного правительства, созданы его базовые компоненты, благодаря которым оказывается около 700 видов услуг и сервисов в электронном формате на веб-портале и ЦОНах. С 2012 года все лицензии выдаются только в электронном виде. Через мобильное правительство гражданам доступно около 80 услуг. Казахстанское приложение E-gov стало лучшим приложением по предоставлению госуслуг в номинации «One stop shop» по версии Всемирного правительственного форума», - отметил в своем выступлении Даурен Абаев.

Ежегодно растет количество государственных услуг, которые оказываются через Центры обслуживания населения. В 2015 году вступил в силу Закон «О доступе к информации», предусматривающий равноправный и безбарьерный доступ граждан к информации госорганов и организации квазигосударственного сектора. Госорганы разместили на портале открытых данных уже более 2000 наборов открытых данных, на основе которых будут разрабатываться мобильные приложения. В результате ряда приведенных системных мероприятий Казахстан улучшил показатели в международных рейтингах. В рейтинге ООН «Электронное правительство для людей» за прошлый год Казахстан занял 33 место среди 193 стран мира. По индексу сетевой готовности отчета Всемирного экономического форума по итогам 2016 года Казахстан занял 39 место из 139 государств.

«Мы сегодня наблюдаем процесс ускорения глобального технологического развития, благодаря которому на основе таких новых решений, как интернет вещей, облачные технологий, блокчейн, меняются и бизнес-модели. В этих условиях ведущие страны мира, среди которых наши южнокорейские партнеры, уже приняли стратегические документы по цифровизации и имеют хороший опыт. Поэтому Министерством информации и коммуникаций разработаны основные направления реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», которая направлена на повышение качества жизни населения и конкурентоспособности экономики страны посредством развития цифровой экосистемы. Абсолютно уверен, что эта программа позволит развить необходимую цифровую инфраструктуру, что станет основой для продвижения таких проектов, как интернет вещей, большие данные. В рамках программы государство перейдет от капитальных затрат к сервисной модели информатизации. Проект будет реализовываться в основном за счет частных инвестиции и государственно-частного партнерства. В Казахстане появится ряд сервисных компании, новых услуг и продуктов, качественные рабочие места и поступления в бюджет», - добавил министр.