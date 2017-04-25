Министр иностранных дел Казахстана К. Абдрахманов провел переговоры в Эр-Рияде

24 апреля 2017 года в рамках визита в Саудовскую Аравию Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провёл переговоры со своим коллегой Аделем аль-Джубейром, Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалехом и группой руководителей саудовских компаний, инвестирующих в экономику Казахстана.

На встрече в МИД Саудовской Аравии К. Абдрахманов подчеркнул, что «официальный визит Президента Н. Назарбаева в Эр-Рияд 24-25 октября 2016 года открыл новую страницу в двусторонних отношениях, и мы считаем, что наши связи впредь будут только расти и укрепляться». В этой связи министр обсудил с саудовскими партнёрами реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Казахстанская сторона ценит тесное взаимодействие с Эр-Риядом в рамках Организации Объединенных Наций, Организации Исламского Сотрудничества и других международных и региональных объединений, а также признательна за поддержку Саудовской Аравией создания Исламской организации продовольственной безопасности со штаб-квартирой в Астане.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана проинформировал саудовскую сторону о деятельности нашей страны в Совете Безопасности ООН и ходе Астанинского процесса. В этой связи на переговорах обсудили содержательный вклад Эр-Рияда в процесс сирийского урегулирования как силы, способной оказывать реальное влияние на ситуацию в этой сфере. По общему мнению сторон, дальнейшее продолжение конфликта в Сирии и ставка на его вооруженное решение являются бесперспективными и проигрышными для всех сторон.

В данном контексте Министр отметил значение совместной инициативы Президентов Казахстана Н. Назарбаева и Турции Р. Эрдогана «О всеобщем исламском примирении», выдвинутой ими на Стамбульском саммите ОИС в апреле 2016 года и получившей поддержку, в том числе Саудовской Аравии.

При обсуждении вопросов двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества в качестве наиболее перспективных отраслей для его активизации были названы нефтехимия, использование атомной энергии в мирных целей, сельское хозяйство, реализация инфраструктурных проектов. Данные направления зафиксированы в Рабочей программе сотрудничества Казахстана и Саудовской Аравии на 2016-2017 годы. В настоящее время ведется подготовка к проведению во второй половине года в Астане 5-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству.

В Эр-Рияде выражают заинтересованность в поставках из Казахстана мясной продукции. Кроме того, с участием саудовских инвесторов уже реализуется крупный проект по запуску новой птицефабрики в Южно-Казахстанской области.

Министр выразил признательность саудовской стороне за участие в «ЭКСПО-2017», напомнив, что павильон Королевства станет одним из самых крупных и интересных на выставке. «Мы надеемся, что саудовские деловые круги примут активное участие в этом важнейшем мероприятии глобального масштаба», - отметил он.

Как известно, за счет безвозмездной финансовой помощи Королевства были построены здание Сената Парламента и кардиологический центр в Астане, дорога Осакаровка-Вишневка, детский противотуберкулезный диспансер в Семее, мечеть в Петропавловске. В октябре 2016 года саудовской стороной было передано ценное медицинское оборудование для «Центра материнства и детства» в Астане.

К. Абдрахманов высоко оценил представленную в прошлом году Королем Салманом программу реформ «Saudi Vision - 2030», которая направлена на диверсификацию экономики Саудовской Аравии, и отметил её созвучие целям Стратегии «Казахстан - 2050», Послания Президента Н. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и его программной статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

В целом, министерские встречи в Эр-Рияде прошли в традиционно дружественной и доверительной обстановке и способствовали дальнейшему укреплению отношений Казахстана с этой важнейшей страной мусульманского мира.

25 апреля программа рабочей поездки К. Абдрахманова по странам региона продолжится в Саудовский Аравии и в Кувейте.