Российские коммунисты предлагают поднять в небо гигантский портрет Сталина
25 апреля 2017, 14:46
«Коммунисты» считают, что портрет Сталина вызовет большой энтузиазм и патриотический подъем.
Партия «Коммунисты России» предлагает поднять в небо над Петербургом гигантский портрет Сталина. Аэроклубы Северной столицы ранее заявили, что 7, 8 и 9 мая над Петербургом будет летать самолет с прикрепленной к нему георгиевской лентой длиной 20 метров, сообщает Росбалт.
«Коммунисты» считают, что портрет Сталина вызовет большой энтузиазм и патриотический подъем среди жителей, получит безусловную поддержку ветеранов и детей войны, подбодрит молодежь, говорится в заявлении партии.
Фото: Петра Трункова
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