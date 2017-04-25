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Российские коммунисты предлагают поднять в небо гигантский портрет Сталина

25 апреля 2017, 14:46

«Коммунисты» считают, что портрет Сталина вызовет большой энтузиазм и патриотический подъем.

Партия «Коммунисты России» предлагает поднять в небо над Петербургом гигантский портрет Сталина. Аэроклубы Северной столицы ранее заявили, что 7, 8 и 9 мая над Петербургом будет летать самолет с прикрепленной к нему георгиевской лентой длиной 20 метров, сообщает Росбалт.

«Коммунисты» считают, что портрет Сталина вызовет большой энтузиазм и патриотический подъем среди жителей, получит безусловную поддержку ветеранов и детей войны, подбодрит молодежь, говорится в заявлении партии.

Фото: Петра Трункова



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