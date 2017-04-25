Союз международных автомобильных перевозчиков Казахстана выступает за активизацию взаимодействия с ЕЭК

К активному взаимодействию представителей бизнес-сообщества и национальных ассоциаций перевозчиков с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) призвал начальник отдела автомобильного транспорта Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Думан Дуйсенбай в своем выступлении на собрании Союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО).

Думан Дуйсенбай проинформировал участников собрания КазАТО о шагах, предпринимаемых ЕЭК по выполнению Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств ЕАЭС в сфере автомобильного транспорта. В частности, он сделал особый акцент на разработке «дорожной карты» - плана мероприятий, включающего развитие рынка пассажирских автоперевозок, повышение качества автотранспортных услуг и эффективности использования транзитного потенциала государств-членов, модернизацию дорожной инфраструктуры и внедрение интеллектуальных транспортных систем. Представитель ЕЭК отметил, что реализация этих мероприятий способствует дальнейшему развитию автомобильных перевозок в странах ЕАЭС, формированию общего рынка услуг и единого транспортного пространства в рамках Союза.

В ходе дискуссии участники встречи затронули ряд тем, являющихся актуальными для международных автомобильных перевозчиков государств-членов. Например, обсудили ограничения при осуществлении транзитных перевозок грузов по территории ЕАЭС, трудности применения Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП), а также особенности применения международного сертификата взвешивания и осуществления транспортного контроля.

По итогам мероприятия участники признали необходимость дальнейшего объединения усилий в целях повышения конкурентоспособности автомобильного транспорта как приоритетного вида транспортного сообщения между государствами-членами Союза.

Справка

​КазАТО - Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО) - действительный член Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) с 1995 года. КазАТО объединяет более 600 казахстанских организаций, осуществляющих перевозки грузов автотранспортом в международном сообщении.

20 апреля 2017 года в Алматы прошло заседание КазАТО, на котором были подведены итоги работы ассоциации за 2016 год. На заседании обсуждались вопросы повышения конкурентоспособности рынка международных автоперевозок в рамках ЕАЭС и совершенствования законодательства.

Основные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов Евразийского экономического союза утверждены решением Высшего Евразийского экономического совета №19 от 26 декабря 2016 года.