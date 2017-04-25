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В Китае попали под запрет имена, связанные с мусульманской религией

25 апреля 2017, 14:55

Под запрет попали имена, связанные с мусульманской религией: Ислам, Коран, Саддам, Мекка.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая появился список имен, которые запрещено присваивать новорожденным. Перечень подготовили власти района, сообщает Росбалт со ссылкой на The Guardian.

Под запрет попали имена, связанные с мусульманской религией: Ислам, Коран, Саддам, Мекка. Как сообщается, новорожденным с такими именами будет отказано в доступе к государственной системе здравоохранения и образования.

По данным СМИ, в Синьцзяне проживает около половины 23-миллионной общины мусульман страны. Власти региона ведут борьбу с религиозным экстремизмом. К примеру, там запрещено женщинам носить никабы, а мужчинам — «нетипичные бороды».

Фото: gorod.tomsk.ru

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