В Китае попали под запрет имена, связанные с мусульманской религией

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая появился список имен, которые запрещено присваивать новорожденным. Перечень подготовили власти района , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на The Guardian.





Под запрет попали имена, связанные с мусульманской религией: Ислам, Коран, Саддам, Мекка. Как сообщается, новорожденным с такими именами будет отказано в доступе к государственной системе здравоохранения и образования.





По данным СМИ, в Синьцзяне проживает около половины 23-миллионной общины мусульман страны. Власти региона ведут борьбу с религиозным экстремизмом. К примеру, там запрещено женщинам носить никабы, а мужчинам — «нетипичные бороды».



