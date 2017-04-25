На автодорогу к БАО ограничен доступ для туристов
25 апреля 2017, 14:55
В период с 26 по 28 апреля в горах сохраняется опасность схода снежных лавин.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» сообщает, что в период 26-28 апреля в горах сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу ДЧС города Алматы.
В горных районах Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей наблюдается большая высота снежного покрова и оттепель.
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
В связи с чем ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу "ГЭС-1-БАО".
Фото с сайта temir-argymak.kz
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