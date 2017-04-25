Актюбинские товаропроизводители заинтересованы в сотрудничестве с «Тенгизшевройл»

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» Тедом Этчисоном, приехавшим в Актобе по приглашению главы региона , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.





Как известно, тенгизское месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире, занимающим территорию более 2500 кв. км. В настоящее время на предприятии работают 3500 человек. В 2016 году объемы добычи сырой нефти составили 27,56 млн тонн. За последние 23 года TШО выплатила налоги на сумму 116 млрд. долларов США, включая заработную плату казахстанским сотрудникам, только в 2016 году эта сумма составила более 4,7 млрд. долларов США.









Встреча была организована в целях налаживания взаимовыгодного сотрудничества между крупнейшим консорциумом и актюбинскими предприятиями, развития местного содержания в закупках товаров, работ и услуг на предприятии ТШО.





- Глава государства уделяет особое внимание поддержке отечественных товаропроизводителей, развитию межрегиональной кооперации и казахстанского содержания, что ежегодно отражается в Послании народу Казахстана. В 2016 году консорциум приобрел товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более 1,9 млрд. долларов США. На сегодняшний день свыше 50 компаний Актюбинской области аккредитованы и зарегистрированы в базе ТШО как поставщики товаров, работ и услуг. Общая сумма расходов ТШО на приобретение товаров и услуг у актюбинских поставщиков за 1 квартал 2017 г. составила 9,4 млн. долларов США. Для наших предприятий, имеющих большой опыт сотрудничества с иностранными компаниями – это хорошая возможность. Мы заинтересованы в сотрудничестве с вашим консорциумом, - отметил аким области.









В ходе встречи гостю была передана информация, касающаяся деятельности 50 нефтесервисных компаний области, которые готовы работать с ТШО. Кроме того, сотрудничество возможно еще по нескольким направлениям. В частности, местные предприятия могут поставлять в «Тенгизшевройл» качественные строительные материалы, трубы, химические реагенты для нефтяных скважин, стальные конструкции, высококачественную сельскохозяйственную продукцию, оказывать широкий спектр разведочных и эксплуатационных буровых услуг.





- В прошлом году нашим консорциумом был достигнут новый рекорд: добыча сырой нефти составила 27,56 млн тонн. В числе приоритетных направлений развития нашего предприятия является обеспечение техники безопасности сотрудников, создание всех условий для их работы и отдыха. На сегодняшний день компанией ТШО реализуются два крупных проекта по расширению производственных мощностей Тенгизского месторождения, в рамках которого будет создано большое количество рабочих мест и привлечен значительный объем казахстанских товаров и услуг. Конечно, мы рассмотрим все варианты сотрудничества с вашими предприятиями. Основные наши условия: соблюдение техники безопасности, высокое качество работ, товаров и услуг и конкурентоспособная цена, - подчеркнул г-н Тэд Этчисон.









Представители консорциума планируют ознакомиться с деятельностью нескольких предприятий области, провести переговоры о сотрудничестве.



