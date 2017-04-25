Супер-профи: три парикмахера, записаться к которым на стрижку решится не каждый

Они сломали все стереотипы о своей профессии и ещё раз доказали, что во всём важен профессиональный подход.

Кто может быть круче, чем настоящий профессионал своего дела. Это утверждение справедливо для любой отрасли, и парикмахеры не являются исключением. Ребята, о которых пойдёт речь в этом обзоре Novate.ru , сломали все стереотипы о своей профессии и ещё раз доказали, что во всём важен профессиональный подход.





Парикмахер-экстремал из Сибири

Парикмахер из Новосибирска предлагает своим клиенткам необычный способ создания прически. Вместо ножниц он использует самый настоящий топор. Смотрите на видео, как это происходит.













Стричь, а точнее рубить волосы с помощью топора мастер-парикмахер Даниил Истомин начал из-за желания привнести что-то новое в свою профессию. По его словам, он и раньше искал способы разнообразить привычный процесс: стриг людей с завязанными глазами, а также двумя парами ножниц сразу, держа их в обеих руках.





"Топором делать все проще, чем в обычной стрижке. Одним ударом создается то, что ножницами делается в десять срезов. Для профессионала такой способ не представляет сложности", - отметил Даниил Истомин.





Странствующий парикмахер из Сибири

Странствующий парикмахер из Красноярска Денис Юшин стрижет людей в экстремальных условиях: под водой, во время погружения с аквалангом и даже на вулкане. За лето он планирует пересечь всю Россию — от Владивостока до Калининграда — и сделать стрижку в затяжном тандемном прыжке с парашютом под Кемерово.













Свое путешествие Денис Юшин начал в Красноярске 29 мая 2015 года под девизом: "Объехать весь мир и прокормить себя и мотоцикл". С собой взял минимум вещей: небольшую сумму денег и походный набор инструментов.

За это время Юшин посетил 11 стран: из России отправился в Японию, потом в Южную Корею, на Филиппины, во Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзию. В дороге Денис отращивает бороду и живет по принципу философии потока.





"Когда мне было 24, меня не устраивала работа инженером-архитектором в отделе по обследованию зданий и сооружений… Меня вдохновил пример художника из Шанхая Сергея Баловина, который отказался от денег, рисует портреты, устраивает акции "Одень художник", - отметил Денис Юшин.





Сейчас бывшему архитектору 31 год, он освоил профессию парикмахера, получил портрет от художника-вдохновителя и никогда не может точно сказать, где окажется завтра.

"За год путешествий я ни разу не угадал свои планы. Глупо придерживаться первоначальных планов, если твои исходные данные меняются. Я двигаюсь согласно философии потока", — рассказывает Юшин. Перед визитом в новые города Денис ведет запись желающих сделать стрижку или привести в порядок бороду через специальную интернет-карту, списывается через социальные сети, а за рубежом объявляет о своем приезде через русскоязычные сообщества.

В Благовещенске он тоже оказался популярен, к необычному мастеру выстроилась очередь. В столице Приамурья путешественник успел поработать ножницами возле памятника казакам-первопроходцам и на набережной приграничной реки Амур — с видом на Китай. Но антураж всё же вторичен, главное — результат.













Необычных стрижек в портфолио странствующего парикмахера нет, модели вполне традиционные, зато экстремальных мест, где пришлось работать, хватило бы на целую книгу. К примеру, он делал острой бритвой ирокез во время полета на параплане во Вьетнаме, в Красноярске делал стрижку на воздушном шаре, на Филиппинах — под водой, а однажды даже работал с бритвой и огнем на батуте.





"На Филиппинах с человеком, которого стриг, мы час продержались под водой с аквалангом. Вулкана было два — один проснувшийся на Филиппинах вулкан Канлаон на острове Негрос и второй вулкан Агунг на Бали, его высота более трех тысяч над уровнем моря". - рассказал парикмахер.





В ближайших планах очередной экстрим — сделать стрижку во время затяжного прыжка с парашютом. Он собирается совершить такой прыжок под Кемерово, но говорит, что попыток будет несколько.

Парикмахер, который делает укладку пламенем

Палестинский парикмахер Рамадан Эдван, работающий в лагере для беженцев в секторе Газа, использует огонь для укладки волос.

Эдван поливает волосы своих клиентов легко воспламеняющейся жидкостью, после чего поджигает и какое-то время укладывает их буквально сквозь огонь, удаляя сгоревшие излишки.









"Идея использовать огонь для стрижек не является чем-то новым здесь, мы применяли его для стрижки волос в носу и ушах. Мы давно прибегаем к этому способу. Но по мере того как наш опыт в этом деле рос, мы становились лучше", - отметил Рамадан.





По словам Рамадана Эдвана, такая техника улучшает циркуляцию крови в организме.