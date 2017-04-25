Лев укусил саратовского подростка за ягодицу

Хищник, принадлежащий 29-летней женщине, накинулся на школьника на одной из центральных улиц города.

В городе Энгельс Саратовской области на 15-летнего мальчика напал лев. Об этом, как передает издание «Четвертая власть» , сообщает , сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональный главк МВД.





Инцидент произошел вечером 24 апреля. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции уточняет, что хищник, принадлежащий 29-летней женщине, накинулся на школьника на одной из центральных улиц города.





Подросток был госпитализирован в 1 горбольницу с диагнозом укушенная рана ягодиц, бедер и правой кисти.





«Мальчик был поцарапан львом. Раны оказались незначительными, медики их обработали. В госпитализации мальчик не нуждался, его забрали домой родители», — рассказал представитель регионального Минздрава Александр Колоколов.





По факту случившегося проводится проверка. Выясняется, как животное оказалось на улице и почему оно напало на подростка.





В прошлом году местная пресса писала о проживающей в одной из семей в Энгельсе львице по кличке Майя. В правоохранительные обращались жители, которые увидели, что на улице мужчина выгуливал на поводке львенка. Владельцы зверя предоставили полиции необходимые документы.





В беседе с агентством «Взгляд-инфо» хозяйка животного Нона Ероян отрицает возможность того, что мальчика могла укусить их питомица. «Где что случись — сразу виновата Майя. К нам часто звонят и говорят, что Майя напала на них. Бывало, в два часа ночи стучатся и кричат, мол, Майя кого-то грызет. А в это время львица лежит в своей комнате. Да — она гуляет, да — по городу. Но она ведет себя спокойно», — прокомментировала женщина.



