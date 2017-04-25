Государство будет регулировать цены на все лекарства

На брифинге после заседания Правительства РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что в разработке ведомства находится концепция законопроекта по ценовому регулированию в розничной сети, передает корреспондент Zakon.kz.

«Концепция законопроекта по ценовому регулированию лекарств в розничной сети разработана. С завтрашнего дня мы начинаем ее обсуждение. Сначала на общественном совете, далее на базе Национальной палаты предпринимателей и в СМИ», - сказал он.

По его словам, документ должен пройти все циклы обсуждения в обществе.

«Планируется его направление в парламент осенью этого года. Надеемся, до конца года его принять и с 1 января 2018 года зафиксировать предельные цены на все лекарства в розничной торговле», - уточнил глава ведомства.

Также министр проинформировал насчет закупа лекарственных препаратов в рамках оказания гарантированной бесплатной медицинской помощи. На эти цели в настоящее время направляется 90 миллиардов тенге.

«Мы сегодня около 90 миллиардов тенге направляем на закуп и предоставление бесплатных лекарств на амбулаторном уровне, то есть, по рецептам врачей. Из этой суммы на 50 миллиардов тенге мы закупаем через единого дистрибьютора. Данные закупки давно произведены и поставки этих препаратов во все регионы идут. Мониторинг показывает, что более 100% от потребности поставлено, то есть, с запасом», - заметил Е. Биртанов.

Что касается второй части - это около 40 миллиардов тенге, то на них закуп осуществляют местные исполнительные органы.

«Здесь, к сожалению, мы видим по ряду регионов задержку с проведением тендеров на услуги аптек. То есть, аптеки участвуют в конкурсе и получают право бесплатной выдачи и им за это государство платит соответствующие деньги. К сожалению, эта ситуация из года в год повторяется, поэтому мы сегодня уже разработали меры. Завтра будет заседание общественного совета при Министерстве, где мы будем рассматривать новую модель амбулаторного лекарственного обеспечения», - подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что в соответствии с этой новой концепцией «теперь уже единый дистрибьютор будет полностью по всей стране отвечать за своевременную доставку и учет этих препаратов, чтобы срывов закупа лекарств не было».

«Соответственно, завтра мы эту модель представим на обсуждение общественности, для ее реализации необходимо дискуссия с бизнесом», - заключил министр.

Ксения Давыдова