Бекетаев: Лишать гражданства РК будут преступников, находящихся за рубежом

Министр юстиции РК Марат Бекетаев в кулуарах правительства пояснил, как будет осуществляться правоприменительная практика лишения казахстанского гражданства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Правоприменительная практика как будет складываться, в каждом конкретном случае судья будет смотреть. Он же не применяет какие-то наказания просто так. Он будет смотреть, как применить. Это еще есть дополнительная санкция. Он может просто 20 лет дать. А может 20 лет с лишением гражданства. Я считаю, что, как правило, это наказание будет применяться тогда, когда граждане находятся за рубежом, чтобы они не вернулись», - сказал он.

«Я считаю, что когда граждане находятся в стране, в этом случае будет очень, очень редко применяться лишение гражданства», - добавил глава ведомства.

Также министр ответил на вопрос, почему возникла необходимость внедрения института лишения гражданства.

«Есть конвенция «О сокращении лиц без гражданства», там основные подходы определены. Каждая страна в зависимости от своих суверенных интересов определяет политику. В том числе уголовно-правовую политику. Значит сейчас принято такое решение, что уголовно- правовая политика. У нас новые вызовы - борьба с терроризмом», - уточнил М. Бекетаев, при этом отметив, что обратно стать гражданином Казахстана будет невозможно.

Напомним, сегодня Правительство РК одобрило поправку о лишении гражданства за терроризм. Как отметил министр юстиции РК Марат Бекетаев, цель представленного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам приведения в соответствие с Конституцией РК» - это приведение законодательных актов в соответствие с поправками в Конституцию

Ксения Давыдова