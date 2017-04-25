Назарбаев: Я стоял в очереди на квартиру почти 10 лет
25 апреля 2017, 15:00
Президент пообщался с жителями столицы на незапланированном обходе Астаны.
Сегодня Нурсултан Назарбаев совершил объезд столицы и побеседовал с жителями города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства пожелал жильцам района "Сарыарка" успехов и благополучия, а также поинтересовался их мнением о работе городских коммунальных служб.
- Будучи молодым специалистом, я стоял в очереди на квартиру почти 10 лет. Сейчас время другое. Без усилий нельзя добиться ничего. Для того чтобы достичь успеха, нужно работать не покладая рук, и в итоге вы пожнете плоды своего труда, - обратился Президент Казахстана к жителям одного из жилых массивов района "Сарыарка".
Фото akorda.kz
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