Назарбаев: Я стоял в очереди на квартиру почти 10 лет

Сегодня Нурсултан Назарбаев совершил объезд столицы и побеседовал с жителями города, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Глава государства пожелал жильцам района "Сарыарка" успехов и благополучия, а также поинтересовался их мнением о работе городских коммунальных служб.













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- Будучи молодым специалистом, я стоял в очереди на квартиру почти 10 лет. Сейчас время другое. Без усилий нельзя добиться ничего. Для того чтобы достичь успеха, нужно работать не покладая рук, и в итоге вы пожнете плоды своего труда, - обратился Президент Казахстана к жителям одного из жилых массивов района "Сарыарка".