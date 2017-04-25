Назарбаев незапланированно отправился инспектировать столицу

В ходе незапланированного рабочего выезда Глава государства ознакомился с деятельностью железнодорожного вокзала на правом берегу столицы и встретился с гостями и жителями города на привокзальной площади, сообщает Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев отметил хорошее состояние города после зимнего периода, подчеркнув результаты деятельности городских служб и необходимость продолжения работ по благоустройству и соблюдению чистоты в столице.

Глава государства акцентировал внимание на проблемах перегруженности автомобильных дорог и нехватки парковочных мест.

- Очень большое количество машин на дорогах. Руководству города нужно продумать решение этого вопроса. В случае необходимости, следует изучить зарубежный опыт. Также хочу сказать, что владельцы различных зданий, торговых домов и магазинов должны вместе со своими коллегами навести порядок на своей территории, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев указал на важность своевременной подготовки города к всемирной выставке «ЭКСПО-2017» и призвал всех жителей принять активное участие в озеленении столицы.