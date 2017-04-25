Андрей Аршавин: Знаю, что в футзальном "Кайрате" очень высокий уровень

Нападающий «Кайрата» рассказал о своем футзальном опыте и игроках, которые произвели на него наибольшее впечатление.

В преддверии стартующего в Алматы финального турнира Кубка УЕФА по футзалу UEFA.com пообщался со звездой большого футбола, бывшим игроком «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андреем Аршавиным. Нападающий «Кайрата» рассказал о своем футзальном опыте и игроках, которые произвели на него наибольшее впечатление.





— Как вам жизнь в Алматы?

— В Алматы мне нравится, чувствую себя здесь комфортно. В этом городе меня очень хорошо приняли. Здесь большую часть года очень тепло, всегда можно поехать в горы. Конечно, очень нравится отношение людей ко мне, они поддерживают меня не только на стадионе, но и в обычной жизни.





— «Кайрат» сыграет в финальной стадии Кубка УЕФА по футзалу в Алматы. Следили ли за выступлениями этой команды?

— Знаю, что «Кайрат» является чемпионом Казахстана. Там играют несколько бразильцев и Игита — как сказали бы в моем дворе, вратарь-мотала. Честно говоря, даже хотел с ними потренироваться в конце прошлого года. Быть может, смогу осуществить эту идею уже в этом году. Знаю, что в «Кайрате» очень высокий уровень.

Сам я играл в футзал достаточно много в институте и на первенстве Санкт-Петербурга, поэтому мне интересно. Хотел бы почувствовать себя и посмотреть изнутри, что это за уровень. Ведь в «Кайрате» выступают одни из лучших игроков мира, а эта команда считается одной из сильнейших.





— Чему футболист может научиться в футзале?

— В этой игре мало пространства и нужно очень много действовать один в один. Это требует хорошей обводки, техники и умения быстро работать с мячом. Все происходит в доли секунды на небольшом участке площадки.





— Какие воспоминания остались об игре в футзал в юности?

— Я вырос в школе «Смена», и на многие холодные месяцы два деревянных зала становились нашим родным домом. У нас проходили турниры по футзалу, и мне всегда нравилось в них участвовать. Там больше голов и больше возможностей обыграть.





— Что вам больше всего нравится в футзале?

— Мне нравится, что забивается много голов, гораздо больше, чем в игре 11 на 11. Еще нравится, что многие игроки показывают нетрадиционные финты. В большом футболе на это нет времени и подходящих ситуаций.





— Вы пересекались на поле со многими звездами. Кто был самым техничным футболистом?

— Из тех, против кого играл, это Лионель Месси. Думаю, не нужно объяснять почему. Среди своих бывших партнеров выделю Сеска Фабрегаса. Во всех сложных ситуациях он находил правильное положение ноги, чтобы сделать передачу или укрыть мяч от соперника. Мог отдать пас на любую дистанцию — на пять метров или на 40. Мяч всегда приходил прямо в ноги, и тебе не нужно было думать, что с ним делать.





— С какими чувствами ждете финального турнира? Планируете посетить матчи?

— Если буду в эти дни в Алматы, то обязательно схожу.





— Какие игроки из футзала произвели на вас сильное впечатление?

— Мне запомнился бразилец Пула, игравший в «Динамо». Казалось, что у него был лишний вес, но он, несмотря на телосложение, демонстрировал технику на грани фантастики и умудрялся забивать очень классные голы. За ним всегда было интересно наблюдать.





— Вы бы порекомендовали детям футзал?

— Конечно. Так или иначе мы играем в футзал во дворах, ведь там нет большого пространства. В футзал стоит играть, потому что там ты чаще владеешь мячом и существует больше возможностей для дриблинга.





— Как считаете, если футбольный «Кайрат» встретится с футзальным на паркете или на газоне, то как завершатся матчи?

— Конечно же, каждый будет иметь преимущество на своей «территории». Во времена существования футзального «Зенита» даже планировалась подобная игра. Думаю, зрителям это было бы интересно.





Антон Лысяк



