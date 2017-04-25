Ле Пен оставила пост лидера партии «Национальный фронт»
25 апреля 2017, 15:48
По данным СМИ, уход Ле Пен из партии — временная мера.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен покинула пост лидера партии «Национальный фронт». Как сообщает BBC News, политик пояснила, что приняла такое решение из-за искреннего убеждения, что президент должен объединять всех людей и ей необходимо быть выше партийных распрей.
«Начиная с этого вечера я не глава „Национального фронта“. Я претендую на то, чтобы возглавить Францию. Мы можем победить. Мы победим!» — заявила Ле Пен.
По данным СМИ, уход Ле Пен из партии — временная мера.
23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Лидером стал руководитель движения «Вперед» Эммануэль Макрон, он получил 23,75% голосов, на втором месте — Ле Пен с 21,53%. Второй тур пройдет 7 мая. Опросы общественного мнения предрекают победу Макрону.
Фото: GETTY IMAGES
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