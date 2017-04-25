Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 311,90, EURKZT_TOD - спрос 340,20, RUBKZT_TOD = 5,5885, USDKZT_0_001 - предложение +9,5000 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,5013 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 311,90 тенге за доллар США при объеме торгов 79 050 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 340,20 тенге за евро при отсутствии спроса;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5885 тенге за рубль при объеме торгов 27 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 311,58 тенге за доллар (-0,31 тенге), суммарный объем торгов - 150 750 тыс. USD (-129 200 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило +9,5000 % годовых при отсутствии спроса;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,5013 % годовых при объеме торгов 1 282 300 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.