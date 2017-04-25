Масштабные празднования Дня Победы пройдут в США, Германии и Израиле

Масштабные торжества по случаю Дня Победы в этом году пройдут при поддержке Россотрудничества в странах, где есть многочисленные русские диаспоры.

"Самые масштабные торжества по традиции проходят в тех странах, где есть многочисленные русские диаспоры, в том числе в таких странах как США, Германия, Израиль, - сказала она. - Каждый год гостями наших мероприятий становятся тысячи неравнодушных людей по всему миру. Что особенно приятно, среди них много молодежи, причем не только соотечественников, но и коренных жителей других стран".





"Ежегодно наши представительства - российские центры науки и культуры за рубежом - в эти праздничные дни проводят десятки мероприятий: встречи с ветеранами, фотодокументальные выставки, презентации памятных изданий, показы фильмов о войне, концерты, - сказала она. - Люди приходят к мемориалам, приносят цветы, чествуют ветеранов".





"В большинстве российских культурных центров проводятся тематические конкурсы детских рисунков, поэтические состязания, - продолжила Любовь Глебова. - Наши представительства участвуют в международных авто- и мотопробегах. Причем отмечают День Победы даже в таких далеких, казалось бы, от событий той войны государствах, как Конго и Вьетнам".





Глебова также рассказала, что Россотрудничество в этом году договорилось о взаимодействии с Ассоциацией гидов- переводчиков, которые "расскажут зарубежным гостям о малоизвестных фактах, связанных с Великой Победой". "В итоге тысячи зарубежных гостей смогут приобщиться к нашему общему празднику", - заключила она.



