Независимая экспертная комиссия в Атбасаре обследовала 429 домов для оценки ущерба

Также работает юридическая группа для оказания правовой помощи пострадавшим от паводков.

В Атбасарском районе действует Независимая экспертная комиссия по обследованию домов по оценке ущерба , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.





На сегодня от населения было принято 581 заявление, из них 460 заявлений по городу Атбасар. Независимой экспертной комиссией произведено обследование 429 домов, из которых 331 дом признан аварийным по городу Атбасар, 32 дома в селе Покровка, 3 в селе Садовое. Требующими ремонта признаны 133 дома (109 в Атбасаре, 24 по селам).





В районе работает юридическая группа для оказания правовой помощи пострадавшим от паводков.





Разработан проект строительства микрорайона на 80 гектаров земли с многоквартирными жилыми домами в с. Степное для пострадавших от паводка.





Жителям, пострадавших от подтопления оказывается максимальное содействие и помощь. На специальный счет при Акмолинской Ассамблее народа Казахстана поступило около 18 миллионов тенге. Сбор средств продолжается.





Ежедневно со всей области в район прибывает гуманитарная помощь. Так, только 24 апреля очередная партия с гуманитарной помощью собранной по инициативе акимата Акмолинской области, РОО «Антикоррупционный Медиа-Центр», ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» и «Жасыл Ел-Group». Пришла помощь от регионов области, Ассоциации деловых женщин, АО «Жилстройсбербанк», бюро Акмолинского обкома КНПК.





Не остались в стороне от беды атбасарцев местные предприниматели. Например Евлоев Бекхан Тарханович (ИП «Евлоев») выделил несколько мешков муки пострадавшим, ТОО «СЕПЕ 2012» было арендовано жилье для 3 семей села Заречное, генеральным директором пассажирской компании ТОО «Туран Эксперт» Ботабековым Р.Б было предоставлено 3 купейных пассажирских вагона на 108 человек для временного проживания пострадавших.





25-ти семьям предоставлено арендное жилье, которое будет оплачиваться за счет средств Общественного объединения «Чистый город».





Гуманитарная помощь распределяется по всем сельским округам.





В районном доме культуры ежедневно в 18:00 часов проводится заседание штаба с участием акима района и города, замакимов, начальников районных служб, где население может задавать волнующие их вопросы.



