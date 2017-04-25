Водолазы нашли пропавшего в озере Балхаш больше месяца назад рыбака
25 апреля 2017, 16:01
Тело было обнаружено в ходе облета территории на самолете, в полутора километрах восточнее от места происшествия.
Водолазы оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС Карагандинской области нашли тело жителя Балхаша, который вместе в джипе провалился под лед в ночь на 21 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Тело было обнаружено в ходе облета территории на самолете АН-2. Нашли тело в 10:50 утра на бухте Бертыс в районе поселка Техснаб, в полутора километрах восточнее от места происшествия», - сообщила пресс-секретарь департамента по ЧС Айдана Жунус.
Джип «Ниссан Терано» подняли на поверхность 21 марта, а самого мужчины в салоне не было.
«Привлекали три подводные видеокамеры, водолазы обследовали воду круглосуточно в течение всего периода», - отметили в пресс-службе департамента.
Несмотря на то, что слой льда не пропускал дневной свет и вода была ледяной, поисковые работы пропавшего мужчины не прекращались.
Были привлечены лучшие водолазы, которые занимали первые места на республиканских и международных конкурсах.
Напомним, 20 марта в 23:45 четверо рыбаков провалились под лед на озере Балхаш в Карагандинской области, на территории Актогайского района. Установлено, что водитель автомобиля «Ниссан Терано» с тремя пассажирами выехали на лед озера, что в двух километрах от Балхаша. На тонком льду машина с людьми провалилась. Спасшиеся трое мужчин, которые также находились в салоне джипа, рассказали, что пропавший рыбак помог им выбраться из тонувшего автомобиля - он вытолкал друзей, а сам не выплыл.
Айжан Алданышева
Фото с сайта inform.kz
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