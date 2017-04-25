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Водолазы нашли пропавшего в озере Балхаш больше месяца назад рыбака

25 апреля 2017, 16:01

Тело было обнаружено в ходе облета территории на самолете, в полутора километрах восточнее от места происшествия.

Водолазы оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС Карагандинской области нашли тело жителя Балхаша, который вместе в джипе провалился под лед в ночь на 21 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тело было обнаружено в ходе облета территории на самолете АН-2. Нашли тело в 10:50 утра на бухте Бертыс в районе поселка Техснаб, в полутора километрах восточнее от места происшествия», - сообщила пресс-секретарь департамента по ЧС Айдана Жунус.

Джип «Ниссан Терано» подняли на поверхность 21 марта, а самого мужчины в салоне не было.

«Привлекали три подводные видеокамеры, водолазы обследовали воду круглосуточно в течение всего периода», - отметили в пресс-службе департамента.

Несмотря на то, что слой льда не пропускал дневной свет и вода была ледяной, поисковые работы пропавшего мужчины не прекращались.

Были привлечены лучшие водолазы, которые занимали первые места на республиканских и международных конкурсах.

Напомним, 20 марта в 23:45 четверо рыбаков провалились под лед на озере Балхаш в Карагандинской области, на территории Актогайского района. Установлено, что водитель автомобиля «Ниссан Терано» с тремя пассажирами выехали на лед озера, что в двух километрах от Балхаша. На тонком льду машина с людьми провалилась. Спасшиеся трое мужчин, которые также находились в салоне джипа, рассказали, что пропавший рыбак помог им выбраться из тонувшего автомобиля - он вытолкал друзей, а сам не выплыл.

Айжан Алданышева
Фото с сайта inform.kz


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